【安聯投信】缺乏主流 雜音干擾 台股承壓 回測半年線

13 日大盤在缺乏主流股的帶動下，呈現走跌格局，終場以下跌 237.83 點，收在 16982.11 點，萬七關卡失守，並回測半年線。成交量 3822.73 億元。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，過去一周受到市場雜音影響，台股大致呈現震盪走跌的格局。這些雜音包括：美國變種疫情近來有增溫跡象，市場上的擔憂變多；再來就是市場對部分交易新制傳言的擔憂；不過，最主要牽動台股走勢的還是因為缺乏盤面主流股及追價力道所致。

安聯投信台股團隊表示，第二季以來陸續漲幅較大的非電或是電子族群，近期也受到評價面，或是基本面等財報和展望仍佳、但市場部分資金認為利多大多已經反映，以及獲利調節等考量，也讓這些族群近期面臨回檔整理的壓力。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於盤面仍將缺乏主流股帶動，加上也需要時間來進一步消化上述提到的市場雜音，因此台股現階段這種震盪走跌或盤整的格局，或許還要維持一段時日；但另一方面，部分擁利基或財報展望佳的族群，投資價值卻也正逐步浮現。

就留意布局方向來看，安聯投信台股團隊表示，儘管大盤缺主流、部分產業的能見度也仍有待進一步明朗，但從回歸基本面來看，確實電子股的機會要比非電族群要來得多一些；又如非電中的航運、散裝未來的機會或許也可留意。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段具有能見度和成長性的三大族群，包括：車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。儘管部分族群短線漲多出現回檔，不過就中長線趨勢上並沒有出現太多變化，具有 3-5 年長期的結構性成長機會。雖然近期台股面臨雜音干擾，台股短線震盪加大，但不必悲觀，選股不選市仍是較佳應對之道。

【安聯投信 獨立經營管理】| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。