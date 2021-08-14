〈美股熱門股〉美銀唱旺AMD漲近4% SoFi第二季財報黯淡釀拋售潮跌逾14%

美銀唱旺 AMD 上漲 3.8%

處理器大廠 AMD(AMD-US) 受美國銀行青睞重申買入評等，並表示該公司股票還有 25% 上漲空間，消息激勵 AMD 周五（13 日）股價上漲 3.8% 至每股 110.55 美元。

美國銀行分析師 Vivek Arya 表示，AMD 股價與對手相比要來得低很多，但是在晶片製造商當中，ADM 的每股獲利成長幅度最大，有望成長一倍至 5 美元左右。

他預期 AMD 正逐漸從對手英特爾 (INTC-US) 手中奪取市占，英特爾正因擴張其他非核心的晶圓市場而流失市占。他將 AMD 目標價訂在每股 135 美元。

由於全球晶片短缺，AMD 股價在過去半年內上漲 14%。幾周前 CNBC 財經節目主持人 Jim Cramer 曾表示，AMD 正在迎頭追趕英特爾。

SoFi 第二季財報黯淡釀拋售潮 重挫 14.15%

金融科技公司 SoFi(SOFI-US) 日前公布 2021 會計年度第二季財報，儘管營收表現優於預期，但虧損不斷擴大，且隨部分投資人的股票禁售期即將結束，有分析師認為股東下周將賣出持股，短期內恐面臨波動，SoFi 周五股價重挫 14.15% 至每股 14.99 美元。

SoFi 第二季營收成長一倍至 2.312 億美元，優於去年同期的 1.15 億美元，不過每股虧損 0.48 美元，遜於去年同期每股虧損 0.03 美元。

美國券商 Rosenblatt 分析師 Sean Horgan 表示，短期內該股將出現波動，預計股東下周將賣出持股，不過仍維持買入評等並將目標價訂在每股 30 美元。

Morningstar 分析師 Michael Miller 認為，SoFi 合理股價應為每股 20.50 美元。他在日前的評論中寫道，一些投資人可能會在這季失望地離開，因為與其他同行相比，SoFi 第二季的營收表現較為平淡。

維珍銀河創辦人拋售 3 億美元股票 下跌 2.20%

維珍銀河 (SPCE-US) 因創辦人布蘭森（Richard Branson）出售價值近 3 億美元的持股，周五股價下跌 2.20% 至每股 25.37 美元。

根據維珍銀河周四晚間呈交給監管機構的文件顯示，在 8 月 10 日至 12 日期間，布蘭森出售逾 1,000 萬股股票。據最近交易顯示，布蘭森目前共持有約 4,630 萬股股票，以最近收盤價計算，價值約 12 億美元。

摩根士丹利日前將維珍銀河股票評等從中立（equal weight）下調至劣於大盤表現（Underweight）並在給客戶的報告中寫道，隨飛行計畫告一段落，該公司將進入冷靜期，圍繞在周遭的高漲情緒也將慢慢沉澱。此外，瑞士信貸（Credit Suisse）也下調該股評等。