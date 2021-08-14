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〈美股盤後〉多頭持續挺進 道瓊標普連4日刷新高

鉅亨網編譯羅昀玫
多頭持續挺進 道瓊標普連4日刷新高。(圖片：AFP)
多頭持續挺進 道瓊標普連4日刷新高。(圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠病毒疫苗拜登美國中國消費者信心指數

週五 (13 日) 儘管 Delta 疫情正促使消費者信心備受打擊，迪士尼等美企財報利多激勵下，道瓊、標普指數連續第四個交易日創下歷史新高。

美國密西根大學週五公布 8 月消費者信心指數驟降至 70.2，遠低華爾街預期的 81.2，以及 7 月的 81.2，創下 2011 年 12 月以來最低，顯示 Delta 病毒狂襲全美各州，為美國消費者信心帶來嚴重的衝擊。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.05 億例，死亡數突破 434 萬例。美國累計確診超過 3640 萬例，累計死亡數超過 61.9 萬。印度累計確診超過 3211 萬例，巴西累計確診 2028 萬例。

週五 (13 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 15.53 點，或 0.04%，收 35,515.38 點。
  • 那斯達克指數上漲 6.64 點，或 0.04%，收 14,822.9 點。
  • 標普 500 指數上漲 7.17 點，或 0.16%，收 4,468 點。
  • 費城半導體指數上漲 22.1 點，或 0.67%，收 3,335.0 點。
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標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，必需消費品、房地產和醫療保健板塊領漲，能源、金融和工業領跌。(圖片：finviz)

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數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
 

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