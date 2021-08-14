〈美股盤後〉多頭持續挺進 道瓊標普連4日刷新高

週五 (13 日) 儘管 Delta 疫情正促使消費者信心備受打擊，迪士尼等美企財報利多激勵下，道瓊、標普指數連續第四個交易日創下歷史新高。

美國密西根大學週五公布 8 月消費者信心指數驟降至 70.2，遠低華爾街預期的 81.2，以及 7 月的 81.2，創下 2011 年 12 月以來最低，顯示 Delta 病毒狂襲全美各州，為美國消費者信心帶來嚴重的衝擊。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.05 億例，死亡數突破 434 萬例。美國累計確診超過 3640 萬例，累計死亡數超過 61.9 萬。印度累計確診超過 3211 萬例，巴西累計確診 2028 萬例。

週五 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 15.53 點，或 0.04%，收 35,515.38 點。

那斯達克指數上漲 6.64 點，或 0.04%，收 14,822.9 點。

標普 500 指數上漲 7.17 點，或 0.16%，收 4,468 點。

費城半導體指數上漲 22.1 點，或 0.67%，收 3,335.0 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，必需消費品、房地產和醫療保健板塊領漲，能源、金融和工業領跌。(圖片：finviz)

持續更新

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

