路透：白宮將強化銀行業併購審查、推動消費者金融數據賦權

外媒引述知情人士透露，美國總統拜登 (Joe Biden) 計畫周五 (9 日) 發布一系列促進產業競爭的行政命令，其中包含加強對銀行業的合併審查，並推動消費者金融數據賦權。

《路透社》援引知情人士報導，拜登將要求聯準會 (Fed) 和司法部更新合併方針，強化對銀行業合併交易的審查，同時要求消費者金融保護局 (Consumer Financial Protection Bureau,CFPB) 發布相關規定，將金融數據的主導權還給消費者。

CFPB 曾在去年 10 月就金融數據訪問權徵求意見，希望增加消費者對自身財務數據的訪問權限。知情人士稱，強化共享數據的能力還有助於推動更精準的信用評分模型，促進弱勢族群獲得信貸的機會，拜登政府希望透過行政命令，刺激相關機構進行改革。

雖然併購交易一直都在聯邦政府的審查範圍內，密西根大學一份論文指出，過去 15 年間，政府機關從來沒有正式拒絕過任何銀行的併購申請。

根據 Dealogic 數據，截至 2020 年 11 月，美國商業銀行、儲蓄銀行及投資銀行的併購總值高達 546.6 億美元，創下 2009 年以來最高，另一份政府報告顯示，過去 20 年內，美國商業銀行總數減少 1 萬家，降幅達 70%。

全國社區再投資聯盟研究 (National Community Reinvestment Coalition) 指出，銀行併購趨勢使消費者必須承受更高的費用，弱勢族群取得銀行服務的機會也越來越少，增加了金融系統風險。

自上任以來，拜登積極推動反壟斷執法，希望促進市場廣泛競爭。多家外媒日前報導，拜登政府將在近期發布行政命令，要求聯邦機構處理海運、貨運鐵路的整合與反競爭定價模式，緩解美國出口商運輸成本高昂的問題。