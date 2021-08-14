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〈美股13F報告〉橋水Q2布局：新增晶片股 減碼特斯拉 續增消費股

鉅亨網編譯羅昀玫
橋水Q2布局：新增晶片股 減碼特斯拉 續增消費股 (圖片：AFP)
橋水Q2布局：新增晶片股 減碼特斯拉 續增消費股 (圖片：AFP)
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橋水基金美股半導體消費嬌生沃爾瑪

週五 (13 日) 達利歐 (Ray Dalio) 旗下橋水基金 (Bridgewater) 向美國證管會 (SEC) 提交截至第二季末的美股持倉情況 (13F 表)，橋水增持沃爾瑪、寶僑、嬌生等消費股，減碼多檔中概股和特斯拉，新增應用材料、Nvidia、AMD 等晶片股。

橋水基金 13F 報告出爐，橋水目前部位資產達 155.88 億美元，較較前一季整體持倉規模 (113.4 億美元) 還高出逾 37%。

橋水基金第二季加碼標的多數帶有消費屬性，增持了沃爾瑪 (WMT-US)、日用消費品巨頭寶僑 (PG-US)、嬌生 (JNJ-US)、可口可樂 (KO-US)、百事可樂 (PEP-US)、麥當勞 (MCD-US) 等 255 檔股票或 ETF。

橋水基金減持 116 檔股票，續減多家知名中概股，包括好未來 (TAL-US)、新東方 (EDU-US)、京東 (JD-US)、唯品會 (VIPS-US)。橋水還減持第一季剛建倉的特斯拉 (TSLA-US)，約砍掉 31%。

新加入的股票有應用材料 (AMAT-US) (18.2210 萬股) 、VMware (VMW-US) (18.4590 萬股) 和農業機械生產商 Deere (DE-US) (7.5426 萬股) 等 329 檔股票。

清倉標的有波音 (BA-US)、達美航空 (DAL-US) 和 UPS (UPS-US) 和美國食品公司億滋國際 (MDLZ-US) 等 80 檔股票。

橋水基金前 5 大重倉分別為：

  1. SPDR 標普 500 ETF Trust (SPY)。橋水持有 1,975,061 股，佔其總投資組合的 5.42%，股數縮少 37.06%。
  2. 沃爾瑪，持有 5,222,576 股，佔總投資組合的 4.72%，股份增加 45.44%。
  3. Vanguard FTSE 新興市場 ETF (VWO)，持有 11,873,186 股，佔總投資組合的 4.14%，股份增加 7.06%。
  4. 寶僑，持有 4,753,187 股，佔總投資組合的 4.11%，股票增加 47.68%。
  5. 嬌生，持有 2,823,106 股約佔總投資組合的 2.98%，股份增加 65.10%。

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