英國晶片大廠NWF在中資收購後 與美企合作戛然而止

美國半導體新創公司 iDEAL 周五（13 日）表示，在中國聞泰科技公司旗下安世半導體（Nexperia）收購英國最大的晶片製造商 Newport Wafer Fab（NWF）後，他們與 NWF 的合作戛然而止。

iDEAL 表示 NWF 在被安世半導體收購前，雙方一直在英國合作晶圓加工，但從上個月收購消息後，NWF 單方面停止合作關係。iDEAL 執行長 Mark Granahan 受訪時表示，自雙方合作關係踩煞車後，至今該公司仍倉促尋找新合作夥伴。

安世半導體對此並未置評，但一名知情人士曾透露，雙方合作關係並未停止。

iDEAL 董事長 Mike Burns 表示，一般來說晶圓廠通常會給「緩衝時間」，並且會在併購時告知客戶還能處裡多少晶圓。他也說：「這種通知通常是以月、季或年來計算，而非說停就停。」

iDEAL 高層也說，NWF 僅透過電話通知合作關係終止，目前該公司尚未找到新的合作夥伴。

NWF 半導體的併購案最初獲英國商務大臣 Kwasi Kwarteng 批准，但英國首相強生（Boris Johnson）隨後下令國家安全顧問 Stephen Lovegrove 對該案進行審查，預計裁定結果將在未來幾周出爐。

英國政府可能會要求安世半導體出售 NWF，而包括曾為蘋果設計晶片的英國半導體設計公司 Imagination Technologies 前執行長 Ron Black 在內的財團表明已做好準備，一旦出售就會買回 NWF。

與此同時，反壟斷機構也在調查是否該放行美國半導體巨擘 Nvidia 收購軟銀集團旗下半導體設計公司 ARM，該筆併購案價值約 400 億美元。

荷蘭調研機構 Datenna 認為，中國在報導體技術方面落後其他國家，但正試著透過海外收購與政府管理的投資基金刺激該行業。

Datenna 稱，過去十年裡，中國一直透過國營公司收購大量的歐洲半導體公司股份，並將半導體產業置於其工業戰略的核心位置。

至截稿前，Nvidia (NVDA-US) 股價上漲 0.65%，每股暫報 200.34 美元。