蘋果將讓iPhone偵測兒童色情照片 挑起隱私辯論

蘋果公司 (AAPL-US) 周四 (5 日) 宣布將 iPhone 軟體更新，以辨識和回報用戶手機中的兒童色情照片，但此舉卻挑起隱私辯論。

蘋果表示，軟體更新能加強顧客隱私保障，避免大量掃描公司伺服器上的照片 (蘋果目前並未這麼做)。但批評者擔心，透過建立一套可以舉發用戶手機非法內容的系統，蘋果以加密技術保障消費者隱私的堅定立場可能鬆動。

蘋果表示，這套軟體將使用密碼學 (cryptography) 和人工智慧 (AI) 的新技術，當用戶把照片儲存到 iCloud Photos 時，能藉由資料庫比對辨識出兒童色情照片。

蘋果研擬的流程是，如果用戶上傳照片達到一定數量，蘋果就會審查照片，若照片確實屬於非法內容，就會向非營利組織「美國失蹤兒童及童工保護中心」(NCMEC) 舉報。

包括 Alphabet、臉書、微軟等大型科技公司，都透過兒童色情照片資料庫對照的方式，檢查用戶手機的圖像。

蘋果表示，這套軟體只會偵測非法圖像，但不包括影像。照片若存在手機，沒有上傳到雲端，也不會被偵測。

執法機關認為，蘋果未能盡更多努力，幫助查緝利用加密技術隱藏行蹤的罪犯，最新舉措可視為蘋果對當局的回應。根據執法當局，恐怖份子經常利用兒童色情照片或加密溝通，取得數據。

有一派隱私和資安專家在推特上表示，蘋果的新系統最終可能擴大掃描更多被禁止的內容或是政治言論。但另一派資安專家認為，只要蘋果信守承諾，只偵測一小部分裝置內容，外部專家無法重複審查。