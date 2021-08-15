〈觀察〉零售電商都在申請電支執照 蝦皮獨敗全因這原因

蝦皮支付在周五遭金管會廢止電子支付營業許可，電子支付群雄割據，金管會今 (2021) 年 6 月底甫通過全聯的「全支付」與全家的「全盈支付」的籌備，為什麼唯獨蝦皮闖關失敗？主要是因為蝦皮的中資疑雲交代不清，增資申請因此在投審會卡關，導致蝦皮支付確定玩完了。

2020 全年台灣行動支付交易額突破新台幣 4230 億，年增 132%，消費規模寫下歷史新高。引領行動支付金額大幅增長主因，除了疫情帶動零接觸支付升溫以外，全聯、全家、7-11、新光三越、家樂福、蝦皮等大型零售通路、電商業者，紛紛啟動通路自營支付的大戰。

大型零售企業之所以搶進電子支付市場，主要是涵蓋的金流服務範疇高於第三方支付，電支主要可於付款及收款方之間經營「代理收付實質交易款項」、「電子支付帳戶間款項移轉」以及「收受儲值款項」三大核心業務。

除了現行三大業務，在電支條例上路後，還新增國外小額匯兌、外幣買賣等九項服務項目，儼然就是「微銀行」，這類的金流清算業務，帶有銀行性質，因為可以掌握到消費者交易數據，涉及到個人資料，因此屬於「特許行業」，資本額要求也相對嚴格。

而蝦皮購物近幾年積極擴大業務，有商城、有 24h 服務，前年日均交易量就已達到 31 億元，遠超過超過當時第三方支付「保管代理收付 1 年日均餘額 10 億元」門檻上限，因此須成立蝦皮支付、增資，申請升級為電子支付執照。

但問題就卡在增資，經濟部去年底開始嚴審中資持股標準，針對可能影響國安的跨境投資交易，強化審查機制採「逐層認定」，稍微沾到中資都可能有「實質控制力」，幾乎不可能過關，去年底退出台灣市場的淘寶台灣就是一例。

蝦皮支付的母公司是在紐約上市的冬海集團（Sea Group），中國騰訊也是其股東，外界憂心，中國會透過蝦皮支付監控台灣消費者，背後涉及個資保護、國安等敏感問題，蝦皮規劃從海外匯入增資款向，就踩到「中資」這一條這條敏感的紅線，因此其增資案一直卡在投審會過不了關。

蝦皮增資未果，所以遭金管會廢止營業許可，沒能取得電子支付執照之下，蝦皮為了不讓買賣雙方受到影響，只能「走老路」將金流委由同集團的第三方支付「樂購蝦皮」暫時頂替，但這不是長久之計，後續蝦皮如果代理收付金額再度觸及新門檻「1 年日均餘額 20 億元」，一樣得再申請轉型電支，若不照規定走，相信金管會還是會再出手整治。