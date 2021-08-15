〈觀察〉國內快篩需求恐不復見 試劑廠轉戰醫材撐營運

隨著國內確診數降低，快篩需求也放緩，政府、醫院端下單量幾乎腰斬，檢測試劑廠轉向發展其他醫材品，泰博 (4736-TW) 看好後疫情帶動的遠距診療商機，開發相關產品，寶齡 (1760-TW) 則開發消毒品醫材，支撐未來營運。

今年 5 月中旬，國內爆發本土確診案例，確診數上千例，政府、醫院、企業等為防堵疫情擴大，快篩需求急速攀升，甚至開放居家快篩產品上市。

不過，國內確診數降至個位數，儘管政府喊話抗疫不能鬆懈，但醫院對快篩拉貨動能明顯放緩，超商、連鎖超市的居家快篩試劑庫存滿滿，快篩試劑需求已不復見。

泰博董事長陳朝旺表示，台灣疫情 5 月爆發，快篩試劑出貨也大幅成長，出貨約 170-180 萬劑，6 月加入居家快篩，但出貨量降為百萬劑，估未來每月出貨量 40-50 萬劑。

檢測試劑廠開始往其他醫材品發展，泰博就看準整體醫材市場仍穩定成長，尤其疫情帶動遠距醫療需求快速升溫，已開發相關醫療產品，如血糖機等，目前營收約 1 億元，將是未來成長營運動能。

寶齡檢測試劑營收比重約雙位數，預期下半年在企業訂單支撐下，試劑營收可維持上半年水準，另外，透過既有消毒產品技術，開發出消毒醫材品，預計下半年取得認證後，會開始鋪貨至國內醫療院所。