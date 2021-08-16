〈台股盤前要聞〉中國5G基建低預期、鴻騰零組件出貨看增 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，中國 5G 基礎建設標案低於預期，不僅拉貨量及規格降低，單價也下滑，光通訊廠旺季商機恐落空；鴻海子公司鴻騰看好手機產業下半年將重回成長軌道，5G 零組件出貨看增。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

中國 5G 基建標案低預期 光通訊廠旺季商機恐落空

中國 5G 基礎建設標案延宕近半年，中國電信、中國聯通等兩大電信商近日正式敲定下半年將新建約 24 萬站 5G 基站，低於預期，由華為、中興囊括過半標案，但觀察新基站規則屬於較低規格的 700MHz，並非去年主力拉貨的 3.5Ghz，拉貨量、規格降低，且單價也下滑，下半年光通訊產業傳統旺季商機恐落空。閱讀全文...

鴻騰估手機產業下半年重返成長 5G 零組件出貨同增

鴻海 (2317-TW) 看好關鍵零組件等元件需求，子公司鴻騰 (06088-HK) 也同步看好，由於 5G 世代來臨，推動手機更新，預期手機產業下半年將重回成長軌道，相關零組件出貨將同步成長。閱讀全文...

高端新冠疫苗即將開打 500 萬劑年底前全數交貨營運拚轉盈

高端 (6547-TW) 新冠疫苗即將在月底開打，提供約 60 萬劑疫苗，後續提供疫苗量有望再增加，預期年底前 500 萬劑可全數交貨，法人預期，高端新冠疫苗開始出貨後，營收有望逐步成長，全年有機會擺脫虧損。閱讀全文...

Wi-Fi 5 主晶片缺到爆 成 Wi-Fi 6 加速滲透的新動能

半導體缺料嚴重衝擊網通廠出貨，Wi-Fi 5 產品也受到影響，但網通業者觀察，目前客戶在升級需求以及產品交期不明朗下，也將本來的 Wi-Fi 5 產品，轉往 Wi-Fi 6，藉此增加出貨把握度，加速滲透率提升。閱讀全文...

代工廠基期高、缺料影響 傳統旺季出貨將首見衰退

筆電組裝代工廠近期陸續釋出下半年景氣展望，面對近一年遠距商機大爆發後，廠商不諱言下半年 Chromebook 需求降溫，但強調 Windows、商用機種將接棒機種，不過觀察整體供應鏈缺料狀況未減改善，加上去年在疫情催動下，基期墊高，今年傳統筆電出貨旺季恐首次出現衰退。閱讀全文...