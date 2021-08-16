儘管歐洲消費趨勢減緩 歐股仍是備受青睞的資產類別

隨著病毒捲土重來，歐洲以消費為主導的反彈可能減緩，但我們認為今年下半年歐洲的經濟成長將高於美國和中國的看法不變。基於股票評價和有利的總經環境，英國和歐盟股票仍是我們相當看好的資產類別。

歐洲 7 月份零售銷售額月增率 + 1.5%，略低於市場普遍預期的 + 1.7%，可能是因為 Delta 變種病毒的傳播抑制了消費復甦。若將疫情的影響正常化處理後，以 2 年複合年增率計算，零售銷售額仍以健康的 + 4.0% 速度增長。

新冠疫情捲土重來可能會造成歐盟的反彈速度減緩，但該地區疫苗接種率高，可望緩解重症住院和死亡人數，並繼續推動以服務為主導的復甦。

服務業數據顯示重新開放仍在順利進行

IHS Markit 歐盟服務業 PMI 從 6 月份的 58.3 上升至 7 月份的 59.8，PMI 數值超過 (含)50 顯示該行業處於擴張期。服務業是歐元區的重要組成部分，佔 GDP 的 66.8% 以上。因此，綜合 PMI 從 6 月份的 59.5 上升至 7 月份的 60.2。

這些數據顯示，儘管新變種病毒開始蔓延，但經濟重新開放仍在順利進行。若這波疫情嚴重惡化，重新實施社交距離和經濟封鎖，商業信心可能會下降，但第三波疫情不太可能導致再度封鎖。

Delta 變種病毒的傳播仍然是一個重大風險，可能會打擊我們對歐盟的投資觀點。令人鼓舞的是，英國的 Delta 變種病毒新增確診病例似乎已經達到高峰，英國衛生單位的數據顯示疫苗能防止住院和死亡的風險。

貨幣和財政政策支撐成長

歐洲央行採行寬鬆貨幣政策也支撐了歐盟的經濟增長，央行在最近的貨幣政策會議上維持了超寬鬆的立場。新採用的 2% 對稱通膨目標意味著短期內不需要擔心緊縮政策，因為通膨永久升至 2% 以上尚有很長一段路要走。

我們認為歐洲央行將在美國聯準會緊縮貨幣政策之後過一段時間才會跟進，這意味著歐盟風險資產可能會有更長時間的順風優勢。同時，歐元區信貸增長依然強勁，6 月份 M2 年增率仍為 + 8.3%，高於 10 年平均年增率 + 5.0%。

從財政角度來看，歐盟復甦基金（NextGenerationEU）的實施也將支持經濟復甦。8000 億歐元的一籃子復甦計劃，估計約佔 GDP 的 5%，將有助於解決近期 COVID 相關問題，對歐洲的長期研發活動做出重大貢獻，例如數位經濟轉型，以及支持各項 ESG 計畫。

投資影響

我們認為歐洲經濟復甦和強勁的企業獲利可望縮小評價差距，因此歐股短期內的表現可能優於其他已開發市場。歐股年初至今已上漲約 12-13%，但與美股相比，以大多數指標評估後仍然具有吸引力。歐洲 Stoxx 指數目前 12 個月的遠期益比為 17.9 倍，美股標準普爾 500 指數為 22.2 倍。

此外，歐股的股利殖利率仍優於歐盟債券和公司債。

雖然成長股近期受惠於美國 10 年期公債殖利率下滑，但我們認為再通膨交易仍方興未艾，並看好週期性股票。價值和周期性類股在歐元區的比重較高，這些類股在再通膨的環境下可望表現領先。舉例而言，金融股佔 MSCI 歐洲指數的 16%（MSCI 美國指數為 10.9%），而資訊科技僅佔 8.3%（MSCI 美國指數為 28%）。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 Inv21-0328