台灣高鐵9月起增開180班次 恢復到疫情前8成運能水準

在本土疫情警戒降級後，台灣高鐵 (2633-TW) 繼 8 月初啟動增班，今 (16) 日宣布考量旅客需求後，將從 9 月 1 日起再增開 180 班次 (南下 90 班、北上 90 班) 列車，屆時每周提供 809 班次旅運服務，恢復到疫情前 80% 運能水準。

高鐵說明，9 月起實施每周 809 班次的新班表後，多數時段每小時可自端點站分別發出南下、北上至少 3 班次列車，而針對通勤和週末尖峰時段，雙向皆提供每小時 4 班次以上，以加強服務旅客。

不過，為配合防疫措施，高鐵各車次乘載率維持 70% 以下，並將持續觀察旅運需求和疫情變化，機動調整後續班表安排規劃。

受到疫情衝擊，台灣高鐵第二季合併營收僅 61.02 億元，年減 19.77%，較去年第一季、第二季的營收表現更低迷，不過，7 月合併營收回升到 8.4 億元，月增 109.4%，營運正逐漸從谷底復甦。

高鐵強調，今年除持續力行開源節流，將調整步伐、精進各項營運與服務措施，持續強化公司體質。

對於防疫規定，高鐵說明，警戒降級期間車站內餐廳得提供內用餐飲服務，但若車站所在地方政府另有防疫相關規定者，從其規定，而列車上和車站內仍維持禁止飲食，並自進入高鐵車站起佩戴口罩，乘車時也須全程佩戴口罩，並配合量測體溫。