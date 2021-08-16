銀行推學費促刷優惠 PK分期零利率爭取卡友青睞

暑假即將進入尾聲，又到了刷卡繳學費的時候，包括兆豐、中信、國泰、新光、台新等都有相關促刷活動，其中最讓持卡人有感的「分期 0 利率」期數普遍落在 12 期，但各家銀行刷卡金額門檻不一，出手前可多比較留意。

其中兆豐銀行不限刷卡金額，都能申請最高 12 期零利率優惠，而新光銀單筆刷滿 3000 元可申請分期 12 期，中信銀單筆刷滿 1 萬元、國泰世華單筆刷滿 3 萬元，也能申請 12 期分期零利率。

除分期優惠，銀行還會加碼祭出其他優好康，例如台新單筆刷滿 3 萬元並完成登錄就送摩斯漢堡早餐兌換券；國泰世華單筆滿 3 萬元登錄送 120、滿 5 萬送 200 元刷卡金。

中信商旅鈦金卡友可享 0.2% 回饋無上限；兆豐銀卡友一次單筆繳清滿 3 萬元並累積一筆一般消費，完成登錄後就送 200 元刷卡金，如果單筆滿 30 萬元且一般消費累積滿 1 萬元，完成登錄就可獲得 1500 元刷卡金；另外，透過「i 繳費平台」繳款還能抽 Dyson 輕量無線吸塵器。

銀行表示，學費支出對家長而言仍是一筆不小的資金壓力，尤其家中若有多名子女須就學，資金壓力等於加倍，因此建議民眾可多善用銀行的信用卡方案，基本上都會優於以現金或匯款繳納的方式來得划算，只要依自身情況選擇最適合的方式繳納，就能讓家中資金調度更加彈性，也能減輕壓力。

