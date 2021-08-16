〈焦點股〉國產疫苗廠傳捷報 概念股歡呼齊揚

國產 COVID-19 疫苗廠陸續傳出好消息，高端 (6547-TW) 23 日起開打，並已向巴拉圭衛福部申請緊急使用授權 (EUA)，今 (16) 日股價應聲大漲逾 9%，大股東基亞、云辰同步獲買盤青睞；市場也傳，聯亞生技完成 EUA 資料補件，指揮中心今天可望對外說明，激勵聯亞藥 (6562-TE) 一度噴漲近 15%。

台股今天震盪走跌，一度下挫逾 200 點，失守半年線，不過，疫苗相關族群表現抗跌，由於高端疫苗即將在國內開打，此外，同時已向巴拉圭申請 EUA，以取得國際認證為目標，並持續進行第三期臨床試驗。

高端股價站穩 300 元之上，今天延續漲勢，早盤勁揚超過 9%，最高來到 338 元，創 2 個半月新高；基亞、云辰股價同步大漲逾半根停板，交投相當熱絡。此外，幫高端代工的台康生，以及國光生、台耀等疫苗概念股，也都在盤上表現。

公費疫苗預約平台第 6 輪今天起開放預約，施打期間預計自 8 月 23 日至 8 月 29 日，接種廠牌為高端疫苗，目前約 35 萬劑完成檢驗封緘放行。

此外，聯亞生技 6 月下旬公布第二期 COVID-19 疫苗二期臨床試驗期中報告後，市場傳出聯亞已經完成 EUA 補件，指揮官陳時中最快今天就會公布審查結果。興櫃股聯亞藥今天股價跳空開高，一度強漲 14.7%，最高來到 194 元。

