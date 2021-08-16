寒舍精簡人力逾百人 今年以來飯店業最大規模裁員

本土疫情重創觀光餐旅業，寒舍 (2739-TW) 今 (16) 日證實，7 月執行優退方案和組織重整，約減少人力 100 多人，是繼去年底台北君悅酒店後，飯店業最大規模裁員。

寒舍表示，每一位同仁都是最珍貴的資產，但面對這波疫情嚴重衝擊餐旅業，不得不做出改變和調整，因此 7 月執行優退方案和組織重整，期待疫苗接種後使國內和國際旅遊回穩，再創觀光旅遊高峰。

寒舍日前公布第二季財報，單季虧損 2.6 億元，不僅已連虧 6 個季度，更創單季最大虧損，累計上半年虧損達 3.36 億元，每股虧損 3.01 元。

而自去年第一季以來，寒舍已虧損達 6.87 億元，每股虧損 6.16 元，僅僅一年半即虧損超過半個股本。

寒舍表示，為快速迎合疫情期間飲食消費型態轉變，旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店和礁溪寒沐酒店接連啟動轉型，例如將自助餐廳換裝為外帶市集模式，效益逐漸顯現。

其中，寒舍艾美和寒舍艾麗攜手打造美麗廚房，7 月周末假日來客數平均都有破 600 人，礁溪寒沐推出的寒沐食市，則是宜蘭首家五星級的精品級飯店超市，有效引進在地客群，未來將視疫情變化，滾動式調整銷售模式。