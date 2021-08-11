逾10家觀光業7月營收月增逾100% 國旅蓄勢復甦帶旺飯店、旅遊

上市櫃觀光業 7 月營收雖持續陷入較去年同期衰退窘境，不過，比起 6 月已有明顯復甦，超過 10 家業者營收月增幅超過 100%，且主要是飯店業者和旅遊業，雄獅 (2731-TW) 表示，隨著疫情趨緩，至年底前觀光列車已有近 70% 趟次被企業包團秒殺，寒舍 (2739-TW) 則指出，旗下餐廳訂位成長，將積極爭取解封後小型團體的國旅商機。

據統計，7 月營收較 6 月成長超過 100% 的觀光股，包含柏文 (8462-TW)、力麗店 (5364-TW)、晶悅 (2718-TW)、劍湖山 (5701-TW)、鳳凰 (5706-TW)、雄獅 (2731-TW)、夏都 (2722-TW)、遠雄來 (2712-TW)、老爺知 (5704-TW)、高野 (2736-TW) 和六福 (2705-TW) 等。

雄獅指出，美學列車鳴日號自今日上午復駛首航，初期主動降至 50% 載客數，隨著國內疫情趨緩，統計鳴日號 8 至 12 月共 26 個趟次，其中的 18 個趟次已被企業包團秒殺，甫上路旋即銷售達 70%，國旅復甦商機不容小覷。

寒舍也表示，集團內餐廳幾乎已恢復營運，來電詢問訂位有增長趨勢，餐飲業務營運逐步回溫。而為提升住房表現，寒舍將持續規劃豐富多元的住房專案，以爭取解封後小型團體國旅市場。

此外，各大飯店業者均開始進行中秋禮盒銷售，寒舍說明，禮盒針對主要銷售大宗主顧客，如電子、傳產業和福委會等企業客戶，尤其疫情無法進行客戶拜訪，送禮需求不降反增，預料今年有望衝高銷售組數，目標總銷售盒數為 3.4 萬盒，年增 7%，帶入營收約 3000 萬元。