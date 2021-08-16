〈美股早盤〉經濟復甦憂慮重燃 道瓊挫逾200點、特斯拉跌3%

中國主要經濟數據走疲，為全球經濟復甦前景再添擔憂，美股週一 (16 日) 開盤下跌，截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或 0.6％，那斯達克綜合指數跌 0.4%，標普 500 指數跌 0.5％，費半跌 0.3%。在美國公路安全管理局 (NHTSA) 宣布對特斯拉自駕輔助系統 Autopilot 啟動正式調查後，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3％。

受 Delta 變種病毒和洪患打擊，中國週一公布最新工業增加值年增 6.4%，零售銷售年增 8.5%，均不及市場預期，對經濟復甦力道走疲的擔憂，打壓大宗商品價格。截稿前，布蘭特原油期貨跌 2.49％，暫報每桶 68.83 美元，西德州中質原油 (WTI) 期貨跌 2.88％，暫報每桶 66.47 美元。

油價下跌拖累埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US)、康菲公司 (COP-US) 和斯倫貝謝 (SLB-US) 等能源供應商，經濟復甦相關類股如卡特彼勒 (CAT-US)、Freeport-McMoRan(FCX-US) 等也一併下挫。

地緣政治方面，阿富汗首都喀布爾在 8 月 15 日遭到塔利班武裝組織佔領，阿富汗總統甘尼 (Ashraf Ghani) 宣布辭職並離開喀布爾，政局更動為全球金融市場帶來的不確定性也引發密切關注。

財報消息面，FactSet 數據顯示截至上週五，標普 500 指數成分股公司中，已有 91% 發布 Q2 財報，其中 87% 的每股純益 (EPS) 優於普遍預期，企業整體獲利增長率高達 89.3%，可望創 2009 年 Q4 以來最快增速。

美股財報季展開至今，本週將由沃爾瑪 (WMT-US)、Target(TGT-US) 和家得寶 (HD-US) 等大型零售股接棒發布財報。

截至台北時間週一 (16 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 217.80 點或 - 0.61%，暫報 35297.58 點

那斯達克綜合指數下跌 60.09 點或 - 0.41%，暫報 14762.25 點

標普 500 指數下跌 19.91 或 - 0.45%，暫報 4448.09 點

費半下跌 9.95 點或 - 0.30%，暫報 3324.90 點

台積電 ADR 下跌 0.25% 至每股 115.21 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.258%

紐約輕原油下跌 2.88％ 至每桶 66.47 美元

布蘭特原油下跌 2.49% 至每桶 68.83 美元

黃金上漲 0.30% 至每盎司 1783.50 美元

美元指數上漲 0.05% 至 92.555

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Sonos(SONO-US) 早盤上漲 8.68％，至 41.45 美元。

美國國際貿易委員會 (ITC) 上週五 (13 日) 裁定 Google 侵犯 Sonos 的五項智慧音響技術專利，這項裁決最終恐導致 Google 面臨旗下智慧音箱 Nest、智慧手機 Pixel 以及 Chromecasts 的進口禁令。

T-Mobile 美國 (TMUS-US) 早盤下跌 2.30％，至 141.60 美元。

這家行動網路營運商表示，正在針對網路論壇推文中，一則聲稱正在出售大規模 T-Mobile 用戶數據的貼文進行調查，根據外媒報導，數據流出規模估超過 1 億人。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.95％，至 696.00 美元。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 以和停靠路邊的緊急車輛發生碰撞為由，宣布針對特斯拉的自駕輔助系統 Autopilot 啟動正式調查，初步評估涉及 2014 年至 2021 年間生產約 76.5 萬輛特斯拉 Model Y、Model X、Model 3 和 Model S 車款。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月紐約 Fed 製造業指數報 18.3，預期 28.5，前值 43.0

華爾街分析：

AMP Capital 投資策略主管兼首席經濟學家 Shane Oliver 認為，股市還是很容易受到短期修正影響，可能觸發因素包含全球確診數上升、通膨恐慌和 Fed 縮減購債的談話。

Columbia Threadneedle Investments 基金經理 Andrea Carzana 表示，股市依然是投資人存放資金的最佳選擇，因為多數企業在第二季財報季的營收和獲利表現均超出預期。

美國上週五公布 8 月密大消費者信心跌至十年來最低水平，澳洲國民銀行 (NAB) 分析師 Tapas Strickland 對於該數據代表美國經濟即將轉向的說法表示質疑，他認為疫情效力依舊很高，且消費者信心受到打擊，有可能帶動更多人接種疫苗。