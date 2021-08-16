7月投信基金規模微減 下半年金融市場看兩大關鍵臉色

Delta 變種病毒發威、通膨疑慮升溫，造成全球股市動盪不安，7 月國內投信基金規模月減 0.23%。法人表示，疫情與通膨將是影響下半年金融市場的兩大關鍵，但衝擊可望逐步遞減，建議投資人把握市場恐慌的時刻，透過定期定額、搭配跌深加碼方式進場。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年 7 月底為止，投信整體基金規模為 4 兆 8495 億元，較 6 月微減 111 億元，減幅僅 0.23%，規模居單月次高。

按類型區分，上半年增長最多的是國內貨幣市場型基金、跨國股票型 ETF 基金，各增加 272 億、141 億元，而減少最多的是跨國股票型基金、國內股票型 ETF 基金，各減少 156 億、125 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，7 月規模變化反映市場出現更多變數，包括：Delta 變種病毒擴散，全球單日新增確診人數突破 50 萬人；以及生產者和消費者物價指數全面飆升，通膨疑慮升溫，市場憂心聯準會寬鬆政策轉向，兩大因素造成 7 月股市出現較大回調。

黃筱雲認為，疫情與通膨仍舊是影響下半年金融市場的兩大關鍵。不過，有別於去年疫情剛爆發時，各國都毫無防備，今年已有 5 款以上的疫苗問市，加上，疫苗施打人數不斷增加，疫情帶來的恐慌有限，同時，美國 7 月 CPI 增速減弱，聯準會今明兩年冒然升息機率偏低，衝擊可望邊際遞減。

觀察 CNN Money 恐懼與貪婪指數，現在位於 40 左右，落在 50 以下區間，更低於去年同期的 70 左右，顯示市場整體處於恐懼狀態。黃筱雲認為，投資人此刻更應該把握進場布局的機會，以定期定額、搭配跌深加碼方式，分批建立部位，待未來市場情緒轉向樂觀時，有機會帶來不錯的回報。