【街口投信】股市及債市週報

【股市】

近期在一連串經濟數據表現良好之下，上週美國 Dow Jones 以及 S&P500 指數紛紛創高，科技股為主的 NASDAQ 則小跌，最新的就業報告顯示，美國勞動市場改善優於預期；此外，七月份的 CPI 也未出現跳升過大的情況，而該項數據也支持 FED 的信念，即隨著經濟從疫情大流行引發的衰退中復甦，但高價格壓力是暫時的。另美國國會通過一兆元的基礎建設計畫，推動工業以及原物料類股的反彈走升。隨著景氣復甦預期的強化，債券殖利率一度反彈，帶動金融類股走強。不過，由於週五密西根大學消費者信心指數意外重挫，delta 變種病毒的快速擴散，衝擊美國消費者信心，也導致與景氣復甦高度相關的個股在當日出現獲利賣壓；先前領漲的科技類股也表現落後，科技股整周領跌市場。

目前美股財報季已接近尾聲，高達 88% 企業獲利優於預期，而第二季的 EPS 預估年成長率為 92.9%。由於 delta 變種病毒的影響下，多國病例以及住院人數再度激增，市場將持續受到疫情發展所影響。不過，今年由於疫苗接種相對普及下，可以預期疫情可控，應不會發生如去年疫情失控下導致各國封城的舉措；在良好企業業績發展下，股市仍將保持穩健走勢。街口投信表示本周仍有值得關注的企業公布財報，如 Walmart、Home Depot、Target 以及 Macy's 等零售龍頭外，科技大廠 Nvidia 以及應用材料也將於本周公布業績。

【債市】

由於美國月初公布之 7 月份非農就業報告亮眼，在聯準會可能提早縮減購債及升息之擔憂下，使新興市場債券上半週持續疲弱，但在下半週止跌回穩，最終 J.P. Morgan EMBIGD 指數通週仍下跌 0.22%，其中投資等級債券自 6 月以來表現持續優於非投資等級債券。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 8 月 11 日止一週，新興市場債券基金呈現淨流出 2.76 億美元，前一週為淨流出 1.97 億美元，已連續三週呈現淨流出。

街口投信表示本週新興市場主要關注中國週一公布之 7 月份零售銷售及工業生產數據，由於疫情爆發，預計數據將反映其經濟成長趨緩；此外泰國、烏克蘭、哥倫比亞、智利將於本週陸續公布今年第二季 GDP，因基期較低原因，預計相較於去年同期皆將成長，惟以亞洲為主之國家由於第二季疫情升溫，預計泰國第二季 GDP 將較今年第一季衰退；央行動態部分，印尼央行預計將維持利率於 3.5% 以刺激其經濟復甦，由於國內疫情嚴重，印尼此前公布之第二季 GDP 年增率雖達 7.1% 但卻較第一季衰退。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議