台塑生醫第五度處分聯亞藥股票 持股降至不到5%

台化 (1326-TW) 子公司台塑生醫今 (16) 日公告處分聯亞藥 (6562-TE)2791 張股票，平均每股轉讓價格 182.23 元，總金額 5.08 億元，對聯亞藥持股比重降至 4.97%，這也是 7 月以來，台塑生醫第五度公告處分聯亞藥持股。

也由於食藥署才剛宣布，聯亞藥母公司聯亞生技新冠疫苗未通過緊急使用授權 (EUA) 審查，此時公告處分持股，格外受外界關注。

台塑生醫董事長王瑞瑜當初應聯亞生技集團創辦人王長怡的邀請，2015 年斥資約 6 億元，參與投資聯亞生技分割獨立的兩家子公司聯合生物製藥和聯亞藥，成為兩家公司第二大股東，且原先是看中聯亞藥在單株抗體的技術，並不是為了疫苗。

而台塑生醫今年 7 月以來，已五度公告申讓聯亞藥持股，每次處分張數約在 1800-2000 張左右，也引發市場關注。台塑生醫先前指出，聯亞藥營運已上軌道，營收持續健康穩定成長，也正在進行擴產，看好其未來幾年的營收表現，處分主要是因應投資組合調整，申讓股權後，可將資金投入其他新投資項目。

台塑生醫日前也宣布投入 2.5 億元，參與台灣關節注射液及人工代用骨等醫材領導大廠和康生 (1783-TW) 私募案，取得 9.78％股權，藉此跨入高階醫材應用發展，使生技版圖更完整。

