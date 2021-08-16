儘管巴菲特連3季賣股 蘋果仍是當前最愛

巴菲特最近似乎對股票興趣不大—除了他自己的公司波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 之外，之前波克夏的季度財報證明了這點，而即將披露的 13-F 文件，預計會讓一切更明朗。

在每一季結束後大約 45 天左右，波克夏和其他一些大機構會提交 13-F 文件，詳細說明各自的股票持有情況。

據《巴倫周刊》對波克夏第二季 10-Q 報表進行分析後發現，當季公司持倉量最大的蘋果 (AAPL-US)、美國銀行 (BAC-US)、美國運通 (AXP-US) 和可口可樂 (KO-US) 的持倉情況基本沒有變化。目前蘋果是波克夏持倉量最大的股票，約為 9.07 億股，市場價值 1340 億美元。

根據報表，波克夏連 3 季淨賣出股票，這一點也已獲證實。公司第二季淨賣出額度僅略高於 10 億美元，則較第一季的近 40 億美元有所縮減。

Edward Jones 分析師 Jim Shanahan 指出，自 2020 年初以來，波克夏的股票賣出比買入量多出了 136 億美元。這表示巴菲特和他手下的基金經理們沒有找到多少值得買入的股票。

然而，在手握大筆現金之下，巴菲特也只能買自家的股票。在 2020 下半年超過 180 億美元的庫藏之後，公司又在今年上半年回購了 126 億美元的股票。

投資人還在觀察第二季巴菲特投資的主要變化，第一季最引人注意的操作之一，是賣出才剛持有的雪佛龍 (CVX-US) 與默克 (MRK-US) 的大部位股票，買入不久就賣出，畢竟不符巴菲特的投資風格。

另一個第一季的主要變化，在波克夏幾乎出清了富國銀行 (WFC-US) 持股，這支股票卻在之後股價大漲，讓巴菲特在金融股的操作錯過了大筆潛在收益。