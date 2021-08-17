〈美股13F報告〉大空頭Michael Burry狙擊新目標 做空女股神ARKK

週一 (16 日) 電影《大賣空》(The Big Short) 原型、著名大空頭 Michael Burry 旗下避險公司 Scion Asset Management 公布最新 13F 報告，第二季大舉放空女股神伍德（Cathie Wood）旗下 ARK 創新 ETF(ARKK)。

早在第一季，Burry 就已透過看跌特斯拉、間接地放空 ARKK。週一的申報文件顯示，截至第二季末，Burry 新增持有 235,500 股 ARK Innovation ETF (ARKK) 的看跌期權，部位價值約 3100 萬美元。

Burry 第二季加碼放空對特斯拉，持有針對 1075500 股特斯拉的看跌期權，高於第一季的 800100 股，價值約 7.31 億美元。

Scion 前五大持倉分別是特斯拉看跌期權、臉書 (FB-US) 看漲期權、iShares 20 年期以上美國公債 ETF (TLT) 看跌期權、Google (GOOG-US) 看漲期權、McKesson (MCK-US) 看漲期權。

Burry 近月來頻頻放話，股市泡沫即將破滅，所有炒作投機行為都會崩潰，Burry 今年 6 月曾警告散戶，迷因股、加密貨幣將成崩盤之母。

特斯拉 (TSLA-US) 週一下跌 4.32%，今年迄今其股價已下跌 5.97%，ARKK ETF 週一下跌約 3%，今年迄今下跌了 6.18%。