 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈美股13F報告〉大空頭Michael Burry狙擊新目標 做空女股神ARKK

鉅亨網編譯羅昀玫
大空頭Michael Burry狙擊新目標 做空女股神ARKK (圖片：AFP)
大空頭Michael Burry狙擊新目標 做空女股神ARKK (圖片：AFP)
Tag
特斯拉女股神ARKK大賣空Scion Asset Management13F迷因股加密貨幣ETF

週一 (16 日) 電影《大賣空》(The Big Short) 原型、著名大空頭 Michael Burry 旗下避險公司 Scion Asset Management 公布最新 13F 報告，第二季大舉放空女股神伍德（Cathie Wood）旗下 ARK 創新 ETF(ARKK)。

早在第一季，Burry  就已透過看跌特斯拉、間接地放空 ARKK。週一的申報文件顯示，截至第二季末，Burry 新增持有 235,500 股 ARK Innovation ETF (ARKK) 的看跌期權，部位價值約 3100 萬美元

Burry 第二季加碼放空對特斯拉，持有針對 1075500 股特斯拉的看跌期權，高於第一季的 800100 股，價值約 7.31 億美元

Scion 前五大持倉分別是特斯拉看跌期權、臉書 (FB-US) 看漲期權、iShares 20 年期以上美國公債 ETF (TLT) 看跌期權、Google (GOOG-US) 看漲期權、McKesson (MCK-US) 看漲期權。

Burry 近月來頻頻放話，股市泡沫即將破滅，所有炒作投機行為都會崩潰，Burry 今年 6 月曾警告散戶，迷因股、加密貨幣將成崩盤之母。

特斯拉 (TSLA-US) 週一下跌 4.32%，今年迄今其股價已下跌 5.97%，ARKK ETF 週一下跌約 3%，今年迄今下跌了 6.18%。

相關個股

臉書US-FBGoogleUS-GOOG美國麥克森公司US-MCK特斯拉US-TSLA

相關新聞