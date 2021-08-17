〈能源盤後〉中國數據疲弱 市場憂心需求下滑 原油跌至1週低點

週一 (16 日) 交易，原油期貨價格收低，係因一連串疲弱的中國經濟數據凸顯出 Delta 變種新冠病毒蔓延對需求的潛在損害，致使原油 承壓。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，原油承受的壓力包括：新冠病例上升、中國經濟活動下降，以及其他地區經濟復甦延遲。「delta 變種病毒、其他新浮現的菌種，這些都是每個石油交易者心中最擔心的事。」

「美國石油產量一直在增加，現在已較年初增加 30 萬桶 / 日。美國供應增加，加上 OPEC + 也放寬產量限制，這讓供應端的壓力增加，但需求端的復甦卻放緩了。」Raj 說。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.15 美元或 1.7%，收每桶 67.29 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.08 美元或 1.5%，收每桶 69.51 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油價格均創 8 月 9 日以來最低收盤價，但已脫離盤中低點。

Sevens Report 的聯合編輯 Tyler Richey 表示，儘管美政府上週呼籲石油增產，但 OPEC + 認為市場未來幾個月不需要比他們原定計畫釋放更多石油，因此油價獲得一些支撐力。

中國 7 月零售銷售和工業生產的數據均令人失望，加上 1-7 月固定資產投資指標也遜色。與此同時，塔利班接管喀布爾，以及阿富汗政府垮台雖被視為影響金融市場走弱的因素之一，但對原油價格的風險溢價幾乎沒有起到作用。

XM 高級投資分析師 Marios Hadjikyriacos 報告指出，「阿富汗政府垮台最近引起了很多關注，但沒有明顯的市場影響。對亞洲需求放緩的擔憂，超越了對供應中斷的預期，週一油價反而走低。」

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，深入研究中國的數據，7 月原油加工量降至 5906 萬噸，即每天 1390 萬桶，為 2020 年 5 月以來的最低水準，年減 0.9%，為 2020 年 3 月以來首次出現年度比下降。

他指出，6 月份煉油廠的每日加工量達到創紀錄的 1480 萬桶，但每月數據一連串降低，表明這步伐將不得不放緩。

「今年頭 7 個月，中國煉油廠的原油加工量仍比去年同期多近 9%，且比過往任何時候還多。一些煉油廠已經宣布，8 月可能會進一步降低產量，原因就是 delta 變種新冠病毒擴散。」Fritsch 說。

其他能源商品交易

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2.7% ，收近每加侖 2.20 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌約 1.4%，收每加侖 2.05 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.2%，收近每百萬 Btu 3.95 美元。

與此同時，能源交易商關注大西洋的風暴活動，因為美國石油和天然氣的生產和需求可能會受到干擾。

價格期貨集團高階級市場分析師 Phil Flynn 表示，熱帶風暴 Fred 可能會造成生產關閉，進而提供天然氣支撐力，這主要是因為天然氣的供應「非常緊繃」。

另外，市場預期 LNG 的出口可能不會受到該風暴太大的影響，因為其行徑軌跡接近佛州。

Flynn 指出，隨著美國供應補充季節的結束，天然氣供應量將進入冬季，處於「我們 10 年來所見的最低水準。」因此價格有非常大的上行可能性。