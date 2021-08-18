〈能源盤後〉疫情持續擴散 需求擔憂延燒 原油連跌4日

週二 (17 日) 交易，由於 Delta 變種新冠病毒持續傳播，投資者持續擔憂需求前景，致使原油期貨價格連續第四日收低。

Sevens Report Research 週二分析報告指出，近期內原油的基本面前景喜憂摻半。對 Delta 變種新冠病毒的恐懼構成需求預期的壓力，但中期來看，「全球供應短缺預計會持續到年底。」

分析師寫道，再往後的日子，OPEC + 明年大幅增加產量，「預計市場將重新回到過剩狀態。因此，在 WTI 油價預期支撐點 66 美元和阻力點 75 美元之間，將會有更多橫盤交易。」

「由於經濟復甦的不確定性越來越大，下行突破的風險似乎正在增加。」他們補充。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 70 美分或 1%，收每桶 66.59 美元，為最前月契約自 8 月 9 日以來最低收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 48 美分或 0.7%，收每桶 69.03 美元，為最前月契約自 7 月 19 日以來最低收盤價。

由於發生一件社區感染，紐西蘭宣布全國進入嚴厲封鎖至少 3 天。疫情持續擴散，致使中國港口再次出現擁堵，加劇了市場對進一步封鎖和全球經濟活動可能放緩的擔憂。

《紐約時報》報導，美政府預計將宣布，大多數已接種疫苗者應該在完全接種後 8 個月再接種新冠病毒加強劑。

高勝分析師週一報告指出，Delta 變種病毒對石油需求的衝擊將仍是暫時的，「結構性的供應投資不足越來越明顯。」他們預期石油市場赤字將持續至年底，「最終需要 OPEC 大量增產，以及頁岩油活動進一步反彈這將迫使價格上漲。」

高盛分析師估計，全球石油市場目前仍短缺 150 萬桶 / 日，他們仍預期 Brent 原油今年第四季前會達到每桶 80 美元的水準。

石油交易者也在等待 EIA 週三將公布的美國石油供應報告。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預計上週 (8/13 止) 美國原油庫存下降 310 萬桶、汽油庫存下降 230 萬桶，以及蒸餾油庫存增加 70 萬桶。

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