中國經濟放緩油價下跌 分析師憂Delta惡化需求與價格

隨中國周一（15 日）公布 7 月的工業增加值與零售銷售成長大幅放緩後，油價也跟著下跌，延續近期一連串的交易波動。有分析師認為，Delta 病毒在中國擴散恐對石油需求產生影響並打擊油價。

隨著全球 Delta 病例激增，油價已經回落，也引發大眾對新旅行限制將削弱燃料需求的擔憂。根據中國周一公布的數據顯示，Delta 病毒的蔓延與極端氣候導致 7 月經濟成長放緩幅度超過預期，從工業、消費與投資活動有關的各項指標顯示，經濟成長表現也較 6 月的年增率有所下降。

至截稿前西德州原油下跌 1.20%，每桶暫報 67.62 美元，英國布蘭特原油下跌 1.08%，每桶暫報 69.83 美元。

這些數據令大宗商品投資人感到擔憂，因為中國不僅是全球最大石油進口國，也是銅等其他工業原物料的大型消費國。分析人士表示，中國經濟的疲軟可能影響世界各地大宗商品價格，尤其是在旅行與供應鏈受變種病毒影響而中斷的情況下。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師在一份報告中表示，變種病毒在中國擴散恐對石油需求產生影響，並且繼續打擊油價。

分析師表示，許多美國大型企業延後重返公司辦公計畫，也加劇大眾對旅行與大宗商品需求走軟的擔憂。許多投資人擔心，去年春季導致房價下跌的居家防疫趨勢可能會再次出現。

儘管近期出現價格波動，但一些分析師仍相信，供應減少將能推動大宗商品價格上漲。因此許多生產原物料的公司都面臨股東的壓力，要求限制生產，促使一些人押注長期供應將面臨短缺情況。

此外交易最活躍的期銅也走跌，這是市場投資人對全球經濟擔憂加劇的另一個跡象，目前銅價已遠低於今年初創紀錄的高價。美元走強也影響石油與銅等以美元計價的大宗商品，因為對海外投資人來說價格會更加昂貴。

至截稿前期銅價格下跌 1.56%，暫報每磅 4.3228 美元。