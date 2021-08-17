美西塞港問題惡化 接近2月初高峰

週一 (16 日) 《彭博社》報導，隨著旺季即將到來，美國西岸塞港更為嚴重，截至上週日 (15 日) 共有 37 艘等待入港，接近 2 月初高峰值。

美國西岸塞港情況惡化，監控美國加州聖彼卓灣 (San Pedro Bay) 水上交通的官員表示，截至上週日 (15 日) 共有 37 艘貨櫃輪停泊在海上，等待在洛杉磯港和長堤港卸貨，這幾乎是 7 月中旬「排隊量」的 2 倍，接近 2 月 1 日創下的高峰值 (40 艘)。

美國最大亞洲貨品進口門戶外海塞港情況惡化，有可能延長運輸延誤，進一步侵蝕美國進口商的利潤並提高物價。

根據洛杉磯港數據顯示，目前船隻等待入港停泊位的平均時間為 6.2 天，而 6 月底為 5.7 天，該數字在 4 月份達到峰值 (8 天左右)。

由於港口設備和碼頭人力短缺，美西塞港現象於去年 10 月就開始，而過去幾天，全球貨櫃吞吐量第三大的寧波舟山港部分因疫情關閉，也影響了跨太平洋運輸能力。

塞港問題加劇正威脅著全球經濟復甦

《金融時報》週一報導，中國到美西的貨櫃運費，每 40 英呎貨櫃運費漲至近 16,000 美元，為疫情前十倍，比上月大漲了一半。

根據 VesselsValue 的數據，全球港口外約有 350 艘貨櫃船正排隊、等待入港，乘載了近 240 萬只 20 英呎貨櫃。 Clarksons Platou Securities 數據顯示，塞港惡化情況與日俱增，閒置運能占全球船隊比重達 4.6%，高於上月的 3.5%。

長賜輪封鎖蘇伊士運河、中國鹽田碼頭關閉、邊境限制和港口缺工問題，伴隨著歐美解封後的報復性消費潮，海運出現嚴重的供需失衡，上半年缺船、塞港、缺櫃問題嚴重。

新冠疫情持續牽動全球航運變化，中國寧波舟山港近期部分關閉，海運業交貨延宕帶來又一阻力，加上目前零售商為耶誕購物旺季備貨，供需失衡更為嚴重。

塞港問題加劇、國際航運價格持續飆升，可能會導致需求得不到滿足並推高通膨壓力，影響全球經濟復甦。

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