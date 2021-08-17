〈美股盤後〉蘋果登新高 標普自去年疫情谷底翻倍

週一 (16 日) 中國經濟數據疲軟引發對全球復甦的擔憂後，VIX 恐慌指數揚升，美債殖利率下滑，油價走低，金融、能源股隨之下滑，美股早盤走低，蘋果登新高，防禦性股票強漲的情況下，道瓊、標普收復早盤失地，連續第五日創下歷史收盤新高。

值得一提的是，標普收盤來到 4,479.66 點，已自去年 3 月 23 日低點 (2237.40) 翻倍成長，創下自二次大戰以來最快的牛市反彈。

阿富汗政府垮台的地緣政治風險，為美國金融市場掀起些許波瀾，華爾街正觀望長期的影響。

美國總統拜登週一表示，阿富汗政府快速瓦解的速度比美國政府預期的還要快，但他堅稱結束美國在阿富汗這場長達 20 年的戰爭是正確的決定。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週一相繼致電中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov)，討論阿富汗情勢和疏散人員安全問題。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.07 億例，死亡數突破 436 萬例。美國累計確診超過 3683 萬例，累計死亡數超過 62.2 萬。印度累計確診超過 3222 萬例，巴西累計確診 2036 萬例。

週一 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 110.02 點，或 0.31%，收 35,625.40 點。

標普 500 指數指數上漲 11.66 點，或 0.26%，收 4,479.66 點。

那斯達克下跌 29.1 點，或 0.20%，收 14,793.8 點。

費城半導體指數下跌 12.4 點，或 0.37%，收 3,322.6 點。

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