〈每周CFTC報告〉投機者持續看漲美元 對黃金、石油多頭信心轉弱

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者繼續看好美元表現，幫助美元指數押注連 4 周維持淨多單。對其他貨幣的押注變化主要在英鎊，由淨空單又快速轉回淨多單 7000 口，表明對英國經濟的信心。黃金、白銀及石油期貨近期表現不佳，投機者也迅持減持多單中。

美元與外匯

截至 8 月 10 日當周，投機者持有的美元指數淨多單增加 445 口，至 19326 口。

美元指數上周下挫，但截至周二前，投機者押注的淨多單仍在上升，連續 4 周維持淨多單。此前由於對 Delta 變種病毒的擔憂，消費者信心驟降到 10 年最低。

(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣部分，英鎊則重新獲得支持，淨空單再遭大幅減縮後，已轉為淨多單逾 7000 口，投資者押注經濟情況好轉。而英國上周四公布數據，6 月 GDP 增速優於預期，整體第二季成長幅度接近央行預測。

具體為：

歐元淨多單減少 4150 口，至 33857 口；

英鎊淨空單減少 7156 口，轉為淨多單 7070 口；

日圓淨空單增加 5467 口，至 60657 口；

瑞士法郎淨多單增加 2135 口，至 9678 口；

加元淨多單減少 995 口，至 6465 口；

澳幣淨空單增加 8030 口，至 49313 口；

紐元淨空單增加 707 口，至 1032 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單減少 27929 口，至 168406 口。

白銀淨多單減少 11665 口，至 9852 口。

WTI 原油期貨淨多單減少 30114 口，至 400413 口。

(圖表取自 actionforex.com)

大型投機者在 8 月初的金價動盪後，加大多頭減碼速度，大砍近 3 萬口淨多單。不過金價在後半周跌深反彈，全周收漲。

油價仍受到疫情衝擊，市場擔憂 Delta 變種病毒快速擴散打擊需求，投機者仍在減少多頭押注，多頭持倉水位由上半年普遍在 50 萬口上方的水準，已減少到略高於 40 萬口。