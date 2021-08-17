中國持有美債再縮165億美元 連四減 創9個月新低

美國時間周一 (16 日)，美國財政部公布 6 月份國際資本流動(TIC) 報告顯示，美國第二大債主國－中國所持有的美債較 5 月份減少 165 億美元，已連降四個月，達 1.062 兆美元，創下去年 10 月以來新低。

5、6 兩個月中，中國拋售逾 340 億美元的美債，是 2016 年以來最大幅度。而今年 2 月時，中國所持有的美債數量曾創 19 個月高點，且當時連續四個月加碼美債，創 2017 年以來最長連續成長月數。

至於美國最大債主國－日本則是在 6 月份加碼 111 億美元，達 1.277 兆美元。不過今年以來日本減少碼頻率高於中國。雖然日本 6 月份加碼美債，但在過去 11 個月裡，日本只有三個月呈現加碼。

數據顯示，去年 7 月，日本所持有的美債總量達 1.29 兆美元，曾創歷史新高。之後日本開始陸續減碼美債，現階段日本所持有的美債占美國政府總債務的比率一直徘徊在歷史低點。

此外，美國 6 月份國際資本淨流入 315 億美元，只有上個月的三分之一，5 月份的淨流入數據從 1053 億美元下修為 982 億美元。而 6 月份長期資本淨流入達 1109 億美元，前期為淨流出 302 億美元。

6 月份外國人買超長期美國公債 109 億美元，買超美國機構債務 227 億美元，買超美國企業債務 138 億美元，買超美股 262 億美元，後者反轉至少兩個月賣超美股的趨勢，並創 3 月以來最大的股票買入潮，而且買超主力是非官方的外國私人及機構。