Fed官員羅森格倫：再一份就業報告傳佳音 9月有理由宣布縮減QE

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 周一 (16 日) 表示，如果美國 8 月就業報告也報佳音，將滿足美國聯準會 (Fed) 開始縮減購債的標準。

羅森格倫接受 CNBC 訪問時說：「非農就業已經連兩個月新增超過 90 萬人，失業率也下降 0.5 個百分點至 5.4%。如果接下來這一份就業報告也很強勁，我想我會支持 9 月宣布即將開始縮減購債。」他明年將擁有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權。

Fed 官員去年 12 月表示，每月將持續收購 1200 億美元的美國公債和抵押擔保證券 (MBS)，直到美國經濟朝通膨和就業目標取得「實質進一步進展」。

羅森格倫說，他相信通膨目標已經達成，並重申，他支持減碼時減少購買同等數量的公債和 MBS，預計整個縮減量化寬鬆 (QE) 的過程將在 2022 年年中之前完成。

目前美國通膨率略高於 2%，羅森格倫預估，到明年將超過 2%。

針對 Delta 變異株，羅森格倫表示他並不擔心去年疫情爆發初期的慘況重演，因為現在很多人已經接種疫苗。但如果一些民眾擔憂出外旅行或到餐廳用餐，將在這個夏季打擊服務業的就業成長。