[車市分析] 滿滿的三級警戒 與疫共舞

▲新神車 Corolla Cross 六月份掛牌數量暫時止跌，當然仍是全市場的銷售冠軍無誤。



根據統計數據顯示，今年 6 月份國內市場掛牌新車 27931 輛，比 5 月份下跌 18.8％，亦比去年同期慘跌 32.5％，其中國產車掛牌 13541 輛，進口車掛牌 14390 輛，國產車佔比再度跌破 1/2 大關，對比進口車為 48.5：51.5，累積 1-6 月份掛牌新車為 221810 輛，雖比去年 1-6 月份成長 5.7％，但在 7 月初當時還無法確定 7 月 12 日可否解除三級警戒或微解封的氛圍下，下半年會否完全吃光原有比去年成長的利基，則還有待觀察。但於本文截稿之際，CDC 確定宣布 7/27～8/9 降為二級警戒，但能否如此順利持續下去，不僅大家嚴陣以待，想必車商們也更是如履薄冰。

首度全月受疫情影響最巨

台灣車市在今年第二季因為疫情再起，5 月 15 日雙北與全台啟動三級防疫警戒的效應，大家都已經看到，而 6 月份更成為有史以來台灣車市第一個完全處於三級警戒的月份，過去此時銷售競賽都已經進入如火如荼的階段，今年則是冷不防就像「123 木頭人」般陷入急凍狀態，當然這是宏觀的看法。





受疫情緊張影響，救護車等特種車需求甚殷，預估未來還是較看好的潛力品項，福斯商旅更針對救護車推出服務優惠為醫護與機構打氣。







其實疫情緊繃，受到傷害最大的就屬國產車，從 Top 20 車商廠牌就可看出端倪，但各家廠牌出現幅度不等的前月下滑比率，其實有一些實屬非戰之罪，這部分我們留待後面再來討論。不過與上月比依舊有極少數的品牌居然成長，其中表現最佳的則是 Mini（+82％）與 Audi（+16.7％），至於台灣唯一自主乘用車品牌納智捷，全月掛牌僅 101 輛，直接跌出 Top 20 總市場排名榜外。

至於去年同期比的部分，成長幅度前三名分別是 Porsche（+105.6％）、Tesla（+97.4％）、Skoda（+70.1％），接下來則是賓士（+6.3％）與 Audi（+23％），唯一非高級品牌只有 Skoda，該品牌 1-6 月份更出現比去年同期成長達 60.8％（2747 輛→4418 輛）的最大成長幅度，一方面去年同期歐洲疫情陷入緊繃，出貨不易造成交車延宕，另外一方面今年 Skoda 多款新車到位，也被視為是一般進口品牌今年度逆勢成長的新星。

國產乘用車成為疫情最大受災戶

國產車除了再度延續 5 月災情，1/2 總市佔率門檻再度失守，若細分乘用車與商用車，則可以看到這一波疫情影響，若無商用車鎮守，國產乘用車的新車掛牌跌幅還會更慘重。







根據統計分析結果，全月市佔僅 48.5％的國產車，乘用車（9102 輛）前月比暴跌 23％，對比去年同期居然雪崩式地滑落達 46.5％；對比同樣數據，進口乘用車（13447 輛）前月比與去年同期比，分別下滑 19.5％與 27％。





中華汽車依賴著商車市場的穩定表現，仍於六月以 3441 輛成績維持亞軍地位，Zinger 除商旅需求穩定，在公務車市場也有相當不錯的市佔率成績。



Hyundai 品牌乘用車市場也仰賴 SUV 作為銷售主力，且持續強化 GDSI 新據點設計提昇整體品牌形象。

同期國產商用車（3210 輛）去年比下滑僅 5％，而去年同期比出現超越其他（國產乘用車、進口乘用車、進口商用車）區間的表現，則唯一成長達 4.1％。

從近來國產車除了補齊主被動安全配置，到大力強化 ADAS 駕駛輔助科技，就可以感受到競爭激烈的市場戰況。當然國產客貨車無法作為營業自小客也是法規環境下衍生的特殊產物，不過在經營環境不斷改變的現況下，像是福特六和前二年就大刀闊斧停產銷售不佳（已停產 Escort、Fiesta）的產品線，中壢廠僅保留 C2 平台衍生的 Focus、Kuga 車系，也是為延續戰力不得不的舉措。

另外，好不容易在第三代 Kuga 上市一年，終於躋身台灣暢銷 SUV 三大主流之列，也在即將迎接三級解封前，儘速推出 21.5 年式的 Kuga X 期待有積極作為，但 6 月份因為原款車型消化完畢，所以掛牌數量僅 410 輛，成為迄今唯一未躋身暢銷十大車系的月份。當然能夠在幾乎不漲價甚至微降價的情況發表新車搶單，還同步推出早鳥預售與舊換新二大上市優惠價，相信這類方式今後也將成為國產車或進口車都會出現的常態。





銷售冠軍 Corolla Cross 在 6 月份掛牌 1826 輛，僅比 5 月份出現腰斬的 1892 輛減少 3.5％；而 Focus 車系同期下滑比例也僅有 7.6％，其中最大原因，是 Focus Active 跨界版本掛牌已達 517 輛，以往堪稱另類的品項，目前則搖身一變成為車系最大主力，佔有率高達 65.5％，幾乎接近 2/3（66.7％），若將這款跨界新秀，合併神車、HR-V、Kicks、Venue 加總，在市況慘澹的 6 月份共掛牌 3340 輛，則已經佔國產 SUV 全體達 77.5％之多，這些可都是真正的國產小客車，所以可打進口車，又可以吃掉中大型 SUV 的小型跨界車，或將成為國產車挽回市佔率的另外一支潛力股。





受新舊交替影響，福特六和六月份僅有 Fcous 一款車躋身暢銷十大榜之列，其中 Focus Active 已經正式成為全車系最暢銷車型，直接排擠傳統掀背車與三廂房車。



進口車市場廣受複雜因素影響



若說國產乘用車是疫情三級警戒下最大受害者，那進口車呢？對比國產車可以發現，從去年新冠肺炎疫情國內首波至全球爆發，進口車掛牌數量除受到國內買氣因素影響外，另外一個不能不考慮的就是母國與產地疫情因素，就 6 月份國內市場進口車品牌的狀況來看，上月比除少數品牌外幾乎是全盤皆墨，而去年同期比則是喜悲參半，總體來說都是受到母國或產地影響比較嚴重。











雖持續成為進口七人座 MPV 銷售冠軍，新車上市時間也不久，但日本當地工廠年底關閉已經成局，相信年底之前國內亦會出現搶購熱潮。



特斯拉 6 月份僅有 Model 3 掛牌新車 675 輛，就足以拿下進口品牌 Top 8 與高級品牌 Top 4，再度超越 Volvo（336 輛）。



賓士一口氣在 6 月拿下總市場季軍、進口車與高級車雙料冠軍，最大功臣依舊是掛牌達 535 輛的 GLC。



光靠 LSUV 三大猛將，Lexus 依舊是高級品牌亞軍，連即將引進大改款的 NX（667 輛）掛牌都贏 GLC，而 UX 與 RX 也分別有 303 輛與 283 輛，完全不受疫情緊張影響。



若排除高級豪華品牌，其中表現最傑出的一般進口品牌，就屬創下近年來最高記錄的 Peugeot—全月掛牌新車達 174 輛，可以說是現任總代理寶嘉聯合接手以來近年最佳成績。在 2020 台北車展首度亮相的多款運動休旅新車，若非去年法國當地疫情爆發而延後交車進度，或許成績還能更亮眼。仔細分析，其中 2008 與 3008/5008 車系成為最大主力，2008 就掛牌達到 96 輛，還要比 5 月份的 68 輛成長達 41％，預計在這幾個月原廠還可以確保產能、三大運動休旅車的交車高峰能夠延續的話，或許將成為繼 Berlingo 拯救 Citroen 之外又一傳奇。



因為全新世代 2008 大量交車，讓 Peugeot 在 6 月交出近年來史上最佳成績，更比去年同期成長達 97.7％，躋身總市場 Top 18 品牌之列。

高級車買氣穩若泰山

5 月份高級車成為全市場逆勢翻漲的品類，部分人士認為是消化訂單，但 6 月份全月三級警戒，高級車掛牌 7640 輛，總市場佔有率一口氣衝上 1/4 的天花板，進而來到 27.4％的境界，整體上月比下滑 15.2％，但去年同期比下滑卻僅有 7％，如前段所敘述，在有錢人的世界，真的跟大眾市場長得不一樣。







Mini 以 162 輛的掛牌成績，比 5 月份還要成長達 82％，成為上月比成長幅度最大的汽車品牌。



BMW 6 月穩居高級品牌季軍，X4 車系掛牌達 185 輛，僅次於三系列的 206 輛，成為寶馬最暢銷 LSUV 車系。



台灣奧迪 6 月份以 321 輛的成績成為高級品牌 Top 10 唯一雙成長的優等生，亦有 2 輛 SQ2 新車掛牌。

另外一個現象，則是在 6 月全國三級警戒的狀況下，賓士再度以 2467 輛的成績拿下總市場第三大品牌，而 Tesla 單憑一款 Model 3 就掛牌達 675 輛，不僅再度衝上月暢銷十大榜之 Top 6，甚至還超越 LSUV 神車 Lexus NX（667 輛），真是連和泰車都難以企及；不過別急，全新大改款 NX 應該很快就可以再度拿下今年度高級車年銷冠軍。而現款 NX 在即將改款前還可以拿下較 5 月份成長 17.8％的成長幅度，也是 6 月暢銷十大榜上唯一的傳奇。另外，受惠金字塔頂端買家下單不手軟，不少稀有車已不再稀有，在疫情這般特殊狀況下，相較於一般進口或國產品牌，反倒像是吃了人參果，或是提早完成施打二劑疫苗之後的強心劑一般，氣勢正旺。





儘管調降為二級警戒，但未來國內車市發展，顯然也與不斷提升的疫苗施打與普及率有些許相關。

整體來說，雖然中央疫情指揮中心宣布 7/27～8/9 調降為二級警戒，不過在「共疫新生活」階段到來之際，高級車仍然會成為拯救 2021 國內車市發展的第一波強大勢力。











Urus 在 6 月份掛牌新車達 11 輛，同時也成為讓品牌創下史上最高產銷紀錄的模範生。





龍頭家高性能產品最近鋒頭挺健，Supra 與 GR Yaris 掛牌新車分別達 17 輛與 5 輛。

來源：《車訊網》

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