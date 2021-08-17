[集體評比] 進口主流中型SUV風格之爭(上)

Peugeot 3008 vs. Volkswagen Tiguan vs. Toyota RAV4

面對市場上琳瑯滿目的 SUV 車型選擇，相信許多人在準備購車時應該都看得眼花撩亂，而在考慮 CP 值高低或是值不值得買這類問題之前，不妨轉換一下角度，從不同地區、不同品牌的風格特色下手，或許能夠找到一款更契合個人與全家喜好的理想座駕；此次我們便以相同想法出發，找來進口中型 SUV 級距中最新發表的 Peugeot 3008 與 VW Tiguan，加上備受國人喜愛的級距銷售龍頭 Toyota RAV4，從個性定位到設計訴求，一步步帶領大家感受法、德、日三個不同地區品牌主力 SUV 各自的魅力所在。



責任編輯／莊智顯

圖／顧宗濤





Peugeot 3008 1.5L BlueHDi Allure

建議售價：140.9 萬元

上市日期：2021/05

動力配置：1.5L 直四柴油 + 八速手自排

長 / 寬 / 高 / 軸距：4447/1906/1619/2675mm





Volkswagen Tiguan 280 TSI Elegance

建議售價：129.8 萬元

上市日期：2021/04

動力配置：1.5L 直四汽油渦輪 + 7 速 DSG

長 / 寬 / 高 / 軸距：4509/1839/1675/2678mm





Toyota RAV4 2.5 Hybrid 旗艦 4WD

建議售價：128.9 萬元

上市日期：2019/03

動力配置：2.5L 直四汽油 Hybrid+E-CVT

長 / 寬 / 高 / 軸距：4600/1855/1685/2690mm



Part.1 市場分析篇

Part.2 車室設計篇

Part.3 配備水準篇

Part.4 動態表現篇

Part.5 總結報告



Part.1 市場分析篇

實用機能之外 潮流風格之決



SUV 領車市潮流之先已成大勢，從一般品牌到豪奢頂峰，旗下產品總得有款 SUV 來滿足買方需求。目前台灣進口 SUV 主要價格帶約莫 150 萬元上下，付出這樣的代價，買的除了是 SUV 基本盤的實用與機能、不同動力型式與性能表現之外，能為車主映襯品味的潮流風格自然也是重要的關鍵。



不論是為了實用的需求或是搭上市場的潮流，SUV 可說是大多數小家庭最平衡的選擇，較高的駕駛視野、優於傳統房車的乘坐開闊性、更好的行李廂空間與擴展性，這些基本格局的優勢造就 SUV 流行的本錢。這次試車組集合了法系 Peugeot 3008、德系 VW Tiguan 與日系 Toyota RAV4，除了各具特質的外觀內裝特色、並有柴油、汽油、油電等不同的燃油動力型式可選外，不同造車理念下的操控特性也值得仔細感受。



Peugeot 3008

好實力仍待有緣伯樂



法系車在台灣市場雖並非以市佔率見長，但確實有其固定的支持族群，早期 Peugeot 諸多車款在台灣打下的知名度，也奠定了 Peugeot 車系特有法系美型與操控性的品牌印象。而在台灣開放柴油車款後，Peugeot 柴油引擎在歐洲市場的好評也漸為台灣消費者所知。



同樣來自歐洲，法系車的設計美學自成一派，透過近年來的產品改款，Peugeot 新世代的造型風格愈趨明顯成熟。今年 5 月開始接單的小改款 Peugeot 3008 在外型上導入家族化的特色，LED 頭燈組內的日行燈向下延伸到前保險桿，除了「師王獠牙」的意象，也兼有方向燈的功能；搭配向左右發散狀的點陣式水箱護罩，線條也延伸到保險桿上，「獅鬚」搭配上「獠牙」，霸氣的擬態意象不容錯認。車後獅爪尾燈同樣加以微調，達到更好的辨識性。配備進化的重點則是擺在導入更完備的 ADAS 系統，1.2 與 1.5 車款皆以 Allure 規格起跳，1.6 車款則由 GT 規格起跳，配合小改款級配備升級，Peugeot 3008 的車價也相對調整，1.2 PureTech Allure/Allure + 為 133.9/143.9 萬元，1.5 BlueHDi Allure/Allure + 為 140.9/150.9 萬元，1.6 PureTech GT/GT Cielo 則為 153.9/159.9 萬元，至於 1.2 PureTech Design（130.9 萬元）則為接單引進。



相較其他兩部德、日系車款，Peugeot 3008 的銷售屬於「小而美」，今年 1~5 月掛牌數因小改款車款於 5 月展開接單而受影響；至於價格調整的小改款，能否因配備的強化而維持住特定族群的青睞，就得繼續看下去了。



VW Tiguan

才貌雙全優等生



同樣是小改款的 VW Tiguan，於今年 3 月展開預接單、4 月正式發表上市。休旅當道之下，Tiguan 已然成為 VW 銷售的重要台柱，若從銷售來看，上市前的出清也堪稱順利，3~5 月總計掛牌 1067 輛；若再看看 2020 年度，小改款前的 Tiguan 也有 325 輛的月均銷量。



VW 的小改款功力向來不錯，這次 Tiguan 在外型上透過新式頭尾燈組與前後保桿重新設計、搭配新式鋁圈，就已經讓外型向全新八代 Golf 看齊。行車安全科技部分，新式 IQ.LIGH 智慧燈組的導入、首度增加 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、Level 2 自動駕駛科技（280 TSI Elegance 以上）等項目的強化無疑點滿 Tiguan 主動行車安全輔助科技的天賦。而內裝上看得到的部分也下足功夫，提供三種不同顯示的 10.25 吋全數位儀錶板（280 TSI Elegance 以上）、中控台第三代 MIB 9.2 吋觸控螢幕搭配無線 Apple CarPlay 連接功能、觸控式空調面板等，讓車艙飄滿濃濃科技感、質感倍增。



內外皆換新裝的 Tiguan，在車型等級編成與價格上的規劃以 280 TSI Elegance（129.8 萬元）、330 TSI Elegance Premium（153.8 萬元）、380 R-Line Performance（173.8 萬元）與最頂級性能版 R（202.8 萬元）為主，雖然另有售價 109.8 萬元的 280 TSI Life，但則為接單引進。

Toyota RAV4

直擊普羅大眾的銷售王



雖然神車地位保有時間不長，但被 Corolla Cross 擠下來的 Toyota RAV4 在銷售表現上仍是令其他同級車款難望項背的可敬對手。從附表來看，RAV4 單月掛牌的四位數成績根本就是輾壓式的銷售霸凌！



相較其他兩款車，RAV4 推出時間雖然相對已久，但在 2020 年 8 月則是推出 2021 年式車款，除以 2.0 Adventure 四驅版取代原本 2.5 Adventure 四驅版外，2.0 旗艦車款以上皆導入 E-Mirror 電子後視鏡，另外也取消部分車款的車頂架配備，並進行售價調整。同年 12 月，總代理也追加發表了以 Adventure 四驅車款為基礎的躍野冒險版車款（116.9 萬元）。於是乎，目前 RAV4 的車系編成，主要是以 2.0 升汽油引擎與 2.5 升 Hybrid 油電來開展，包括：RAV4 2.0 豪華型（95.5 萬元）、RAV4 2.0 尊爵型（104 萬元）、RAV4 2.0 旗艦型（109 萬元）、RAV4 2.0 躍野冒險版 4WD（116.9 萬元）、RAV4 2.0 Adventure 4WD（119.9 萬元）及 RAV4 2.5 Hybrid 旗艦（118 萬元）、RAV4 2.5 Hybrid 旗艦 4WD（128.9 萬元）。



雖然 2021 年式 RAV4 主要著墨在車款編成調整與細部配備升級，以 2.0 升旗艦車款以上標配的 E-Mirror 來看，重點在於整合前後鏡頭、將車後數位影像投射到後視鏡上，避免了遭到後座乘客或行李堆疊遮蔽的狀況，同時也整合前後行車紀錄器功能，實用性上更為貼近台灣消費市場所需。





來源：《車訊網》

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