[集體評比] 進口主流中型SUV風格之爭(中)

Peugeot 3008 vs. Volkswagen Tiguan vs. Toyota RAV4

Part.2 車室設計篇

不只均衡實用 風格各自表述



作為現今市面上最為主流的乘用車級距，中型 SUV 在空間機能的實用性與均衡性可說都在水準之上，但從一些看似不起眼的設計細節中，我們仍可發現各自不同的理念與堅持。



Peugeot 3008

美感優先的實用哲學



延續不容錯認的外觀造型，小改款 3008 在內裝鋪陳上同樣展現強烈的獨特風格，不僅透過家族式的 i-Cockpit 駕駛導向座艙設計與小盤徑平把方向盤，充分說明 Peugeot 注重駕駛感受的品牌精神，琴鍵式的中控快捷面板、寬輻鍍鉻飾條、黑色鋼琴烤漆面板、類織布材質面料與對比色縫線等設計元素的巧妙搭配運用，更是無論從視覺到觸覺都給人豐富的層次感與新鮮感，而且在營造充足美感之餘，除了隱藏在方向盤左後方的 ACC 控制撥桿需要事先熟悉各功能按鍵位置以外，各處控鍵皆在駕駛人輕鬆可及之處，實用性同樣出色。





小改款 3008 的座椅造型質感出色且獲得 AGR 背脊健康認證，充分展現美感與實用兼具的設計思維。





中控台上的琴鍵式控制面板為 3008 的內裝一大特色，類織布材質的覆蓋面料也是相當少見的特殊搭配。



或許是為了營造更加緊緻的動感身形，小改款 3008 的車長與車高都比德、日兩位對手小巧許多，加上往後方不斷上揚的車身腰線設計，使得後座空間表現也相對落居下風，對 175 公分乘員來說，頭部與膝部空間都剩下約略一個拳頭左右，稱不上寬敞充裕、但也不至於產生明顯壓迫感，且良好的椅面設計能夠充分貼合腰背，兼具支撐性與舒適度的表現有助於降低長途行車時的疲勞感；在空間運用機能方面，小改款 3008 具備後座椅背 6/4 分離 + 快速釋放前倒、底板高低兩段高度調整與腳踢感應電動尾門等，滿足大多數消費者的日常用車需求應是綽綽有餘。





小改款 3008 車室內的各式收納設計不算特多，較為特別的是中央扶手下方擁有相當既大且深的寬廣空間。





後座出風口不僅整合 12V 電源還附有小小的開放式置物空間，底下亦因應數位潮流加入雙 USB 充電孔。





行李廂空間雖是相對最小的 520~1482L，不過椅背快速傾倒、底板高低兩段可調等運用機能仍屬齊全。



VW Tiguan

披上新潮科技外衣



因應品牌近年開始強調現代感與科技感的新世代家族設計風格，小改款 Tiguan 在外觀部分藉由新式 LED 投射燈組與更加流暢動感的線條鋪陳，展現出年輕俐落的嶄新視覺感受，內裝也換上新款 10.25 吋數位儀錶、9.2 吋鏡面觸控螢幕、新式三輻平底方向盤與 DSG 排檔頭造型並搭配大量觸控與平面化按鍵設計，營造更加簡約科技的座艙氛圍。此外，小改款 Tiguan 所搭載的 30 色車室氛圍燈除了實體燈條顏色變化之外，還會連動改變 MIB 多媒體系統介面與數位儀錶的搭配色系，進一步加深數位科技帶來的多變新潮印象。







標配 Vienna 真皮座椅不難看出小改款 Tiguan 強調質感的配置訴求，同時也保留實用的後排 6/4 分離前滑移等機能。





內裝部分大量運用觸控與平面化按鍵設計以提昇科技感，其中恆溫空調的溫度設定還結合滑動控制功能。



在空間表現與運用機能方面，小改款 Tiguan 維持車系原有的良好傳統，不僅前後座乘坐感受均十分寬敞舒適，更具備副手座向前打平與後座 6/4 分離前後滑移功能，車上乘客可視情況自在調整，同時還提供控台前端掀蓋式置物槽、吸頂式大小雙置物格、前座椅背後方兩小一大置物袋與後座兩側開放置物槽等豐富多元的收納空間，無論大小物品都不怕沒地方安置，行李廂部分亦備有收納網袋、後座椅背快捷放倒、底板高低兩段調整，以及三車中唯一的隱私隔板收納等便利設計，對應各種不同生活場景與使用需求都可說是輕而易舉。





小改款 Tiguan 提供多元的收納機能，包括控台上方隱藏置物空間、前座椅背後方口袋，或是車頂前後雙置物盒設計等。





三車中唯一配備的後座獨立恆溫控制再度突顯小改款 Tiguan 的先進科技形象，底下亦整合 12V 與 USB-C 電源插孔。





Tiguan 不僅擁有最大的基本行李廂空間、固定網袋與後座椅背快倒等機能設計，還能將隱私隔板完整收納至底板下。



Toyota RAV4

好男人偶爾也想撒野



不同於市場趨勢與前代車型的新潮都會風格，五代 RAV4 整體設計風格反而朝向粗獷越野的個性路線發展，不僅同步推出造型霸氣的 Adventure 車型，也提供月岩綠、電馳藍與躍動紅等搶眼活潑的車色選擇。延續到內裝鋪陳上，首先我們能看到控台、中央鞍座與車門把手等處呼應剛強外觀輪廓的寬輻霧銀飾條，同時在空調 / 行車模式旋鈕與門把內側也都採用兼具實際止滑效果與彰顯越野基因的防滑軟膠材質，此外，在手機無線充電裝置與副駕前方開放置物空間也都帶有格紋底板裝飾，甚至還因應不同車型進行深褐 / 亮橘等配色調整，帶來更豐富的視覺變化。





RAV4 不僅全車系標配皮質座椅，還針對 Adventure、躍野冒險與 Hybrid 旗艦 4WD 車型個別作出專屬設計。





RAV4 在內裝部分加入呼應粗獷外觀風格的設計巧思，如大型空調旋鈕外環與粗壯車門把手內側採用的防滑軟膠材質、或是無線充電裝置與副駕前方開放置物空間可見到的格紋底板等。



五代 RAV4 雖然充分打破 Toyota 過往有些單調無趣的車室印象，不過注重簡單實用的品牌思維也依舊健在，具體表現包括各處大型化的按鍵面板鋪陳、取放輕鬆的各處置物空間等，同時後排座椅具備 6/4 分離椅背角度調整功能，儘管實際可調角度不大，不過已能讓後座乘客微調出更舒適的座姿，搭配不到 130 萬元便可享有的全景式電動天窗，無論實際空間表現或車室開闊感都是三車之最。





由於推出時間較早，RAV4 後座可看到空調出風口與 12V 電源但未見 USB 配置，相信會在小改款時予以補上。





RAV4 擁有後排放倒後最大的行李廂空間與兩面不同用途的底板設計，卻缺少最為便利的椅背快速前倒拉柄。



短評



在中型 SUV 級距必須講究的實用機能之外，3008、Tiguan 與 RAV4 也都分別展現出各自品牌不同的設計走向，無論是美感優先的法系浪漫、科技掛帥的德系工藝，或是強調個性的務實日系，都值得消費者仔細用心品味。



Part.3 配備水準篇

豪華舒適不能少 安全防護更重要



既然身價已來到 130~140 萬級距，且是進口等級的 SUV，那配備自然是馬虎不得，要盡可能豪華豐富，才會受青睞，尤其時下消費者所重視的主動安全防護科技，不僅要有，更要比誰的功能最完善與齊備，如此才能在激烈戰局中先站穩腳步。



Peugeot 3008

配備滿滿、安全到位



小改款 3008 除了 1.2L PureTech Design 車型採接單引進之外，在國內共提供包括了 1.2L PureTech Allure、1.2L PureTech Allure+、1.5L BlueHDi Allure、1.5L BlueHDi Allure+、1.6L PureTech GT 以及 1.6L PureTech GT Cielo 等共六款車型供選擇。以此次試駕的 1.5L BlueHDi Allure 柴油車型（140.9 萬）來說，配備已經是相當豐富，包括 LED 頭尾燈、獅王獠牙式晝行燈、12.3 吋全數位儀錶、8 吋多功能觸控螢幕主機（Apple CarPlay & Android Auto）、雙區恆溫空調、駕駛座 8 向電動調整含 2 組記憶、雙前座加熱裝置、換檔撥片、駕駛模式選擇、Qi 無線充電、Push Start/Keyless 以及腳踢感應式電動尾門等皆為標配。





內裝延續家族式 i-Cockpit 座艙設計，且透過小盤徑方向盤與黑色飾板塑造出頗具運動風格的車室氛圍。





全車系標配科技味十足的 12.3 吋全數位儀錶，並可透過方向盤快捷滾輪調整不同的畫面顯示風格。



而再高一階的 1.5L BlueHDi Allure + 車型（150.9 萬）則增加了自動停車輔助、360 度環景駐車輔助以及 Cielo 全景可開式玻璃車頂等配備。至於搭載 1.6L 汽油渦輪引擎的 1.6L PureTech GT（153.9 萬）以及 1.6L PureTech GT Cielo（159.9 萬），除了擁有 Full LED 頭燈與獨特的鑽黑烤漆車頂之外，也標配了專屬的 GT 小盤徑多功能方向盤、GT 雙皮革 AGR 健康座椅含多模式按摩功能、無邊框防眩後視鏡以及 Focal 12 聲道頂級音響（10 支揚聲器）與金屬踏板等，配備可說滿滿滿。





透過 8 吋觸控螢幕主機可調整車輛各項功能，同時也支援 Apple CarPlay & Android Auto 連結。





便利的 Qi 無線充電裝置亦為全車系標配且附有止滑限位設計，但細長型手機要注意長度可能會超出。







VW Tiguan

科技豪華、安全滿載



小改款 Tiguan 目前國內共有 5 種販售車型，分別為 280 TSI Life（接單引進）、280 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、380 TSI R-Line Performance 以及 R。全車系階標配有 LED 遠近光頭燈 / 尾燈 / 日行燈、真皮多功能方向盤、換檔撥片、電子手煞車（含 Auto Hold）、引擎自動啟閉系統、三區恆溫空調、後座出風口加獨立面板、9.2 吋多媒體觸控螢幕主機（Android Auto & 無線 Apple CarPlay）、原廠中文導航以及藍牙行動通訊系統等。至於試駕的 280 TSI Elegance（129.8 萬）則再增加 LED Matrix 矩陣式頭燈、駕駛座多向電動調整功能、10.25 吋全數位儀錶板、駕駛模式選擇、360 度環景顯示輔助、自動停車輔助系統以及感應式電動尾門等。





小改款 Tiguan 內裝基本輪廓不變，主要透過新式三幅平底式方向盤與平面化按鍵設計帶來嶄新視覺意象。





10.25 吋數位儀錶擁有全新的顯示方式，可切換雙環儀錶 / 全螢幕導航地圖與行車資訊等三種不同模式。



中階車型 330 TSI Elegance Premium（153.8 萬）除具備 4Motion 四驅系統外，也多了 19 吋鋁圈、HUD 抬頭顯示器與前副手座多向電動調整功能。此外，高規的 380 TSI R-Line Performance（178.8 萬），除 20 吋鋁圈外，也再增加了真皮多功能觸控式方向盤、全景式電動天窗、運動化金屬踏板、Vienna 運動型座椅以及 Harman Kardon 環繞音響等。至於性能旗艦 Tiguan R（202.8 萬）則搭配專屬內外觀套件與 DCC 主動式電子可調懸載等全套運動化設定。





Discover Pro 9.2 吋多媒體觸控主機採用全平面虛擬按鈕設計，並擁有簡單的主選單左右滑動手勢操作功能，主被動安全配備與 30 色車室氣氛燈等設定皆可在此一指搞定。







Toyota RAV4

TSS 全車系標配



RAV4 目前在國內販售的車型編成，是以汽油與 Hybrid 兩種動力配置搭配出共 7 款配備等級，從最入門的 2.0L 汽油豪華型（95.5 萬）開始即標配有 LED 頭燈、4.2 吋行車電腦螢幕、多重駕駛模式以及 9 吋觸控 Toyota Drive+ Connect 智連車載系統等，往上一階的 2.0 汽油尊爵型（104 萬）增加 7 吋全彩儀錶、雙區恆溫空調、雙前座加熱裝置、駕駛座 8 向電動調整以及 Push Start 與 Smart Entry 等配備，而 109 萬的 2.0L 汽油旗艦再增加 E-Mirror 電子後視鏡、環景影像輔助與腳踢式感應尾門等。





RAV4 採沉穩大器的內裝設計風格，大型化車門把手與止滑旋鈕等設計則是呼應粗獷外觀風格而來。





雖非時下流行的全數位設計，不過儀錶中央的７吋多功能資訊顯示幕同樣可提供豐富的行車資訊。



此外，近期新加入的 2.0L 躍野冒險版 4WD（116.9 萬）擁有專屬的 Adventure 內外套件、換檔撥片、9 吋 4G 旗艦主機、18 吋消光黑鋁圈、以及專屬的 Dunlop 全地形越野與加高懸吊，至於頂規 2.0L Adventure 旗艦 4WD（119.9 萬）則有專屬的橘色內裝式樣，同時標配全景電動天窗；在 2.5L Hybrid 旗艦（118 萬）車型上，除了沒有 Adventure 車型專屬的內外套件與襯飾配件外，乃囊括了上述車型所有的配備，並標配 LED Bi-Beam 頭燈組，此次所試駕的 2.5L Hybrid 旗艦 4WD（128.9 萬）車型再增加 Qi 無線充電裝置、雙前座通風座椅以及 9 吋 4G 聯網功能主機（內建 3D 導航以及支援 Android Auto & Apple CarPlay 連結功能）。





全車系標配 9 吋觸控螢幕與智聯車載系統，頂規車型更擁有 Wi-Fi 連結與 4G 聯網的功能。





2021 年式 2.0 升汽油旗艦以上車型，皆增列整合前後雙錄 DVR 功能的 E-Mirror 電子後視鏡。







短評



以此次所試駕的車型來看，這 3 部車無論是配備的豐富度或是主、被動安全的規格與完善度可說都在伯仲之間，誠意上實在已經無法再挑剔了。不過若再加入價格因素的話，那 Tiguan 與 RAV4 似乎比 3008 來得相對討喜一些。

來源：《車訊網》

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