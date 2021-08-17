[集體評比] 進口主流中型SUV風格之爭(下)

Peugeot 3008 vs. Volkswagen Tiguan vs. Toyota RAV4

Part.4 動態表現篇

主流動力全到齊 行路表現各不同



中型 SUV 的主流地位從各式動力配置全數到齊也能略窺一二，無論是強調低轉高扭力的柴油引擎、追求輸出效率的小排氣量汽油渦輪，或是逐漸普及的油電混合動力等，搭配各具風格的底盤調校，滿足不同的消費者喜好。

Peugeot 3008

大師級刁鑽操控

小改款後的 3008 1.5L BlueHDi 依舊搭載 PSA 集團內世代最新的 1.5L 直四高壓共軌渦輪增壓柴油引擎，不僅能符合 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新 WLTP 全球輕型車測試規範，同時也取得能源局平均油耗 21.9km/L 的優異成績；憑藉著自 2000rpm 以下便能迅速供應的峰值扭力，配合換檔滑順的八速手自排變速箱，可帶來輕快順暢的起步加速力道，中後段反應則因為小排氣量與柴油引擎特性而趨於平緩。此外，國內引進車型還提供 1.2L 三缸、1.6L 四缸兩具汽油渦輪選擇，最大輸出分別為 130hp/23.5kgm、180hp/25.5kgm。



小改款 3008 擁有敏銳刁鑽的轉向手感與入彎能力，前段柔韌、後段沉穩的懸吊設定亦可充分兼顧操控與舒適需求。





搭載最大輸出 130hp/30.6kgm 的 1.5L 直四柴油引擎，優異運轉品質與出色油耗表現為其特色。



稍微資深一點的車迷應該都知道法系車的操控在車壇中享有盛名，3008 自然也不例外，初段柔韌、後段沉穩的懸吊調校首先便很好地兼顧日常行駛舒適度與激烈操駕支撐性，再者小盤徑方向盤加上較小的轉向齒比設定，更帶來十分靈敏迅速的轉向手感，更驚喜的是後半拖曳臂懸吊在展現出色的循跡性與跟進性之餘，並不會出現過於神經質的車尾甩動現象，進而營造出充份的操控信心與令人嘴角不自覺上揚的駕馭樂趣，除了較高的視野與車身重心之外，整體動態反應並不會與掀背車相差太多。





五輻雙色輪圈也有一定設計感，尺碼為 225/55R18 的都會節能取向配胎抓地力表現差強人意。





八速手自排變速箱整體反應以平順舒適為主，想要發揮完整動力需善有行車模式或手動控制檔位。

VW Tiguan

中性穩定好上手

小改款 Tiguan 雖不再引進柴油動力，不過車系編成包括多達四款汽油車型選擇，其中此次試駕的 280 TSI 由過往的 1.4L 換裝具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統的 1.5L 直四汽油渦輪單元，150hp/25.5kgm 的最大輸出雖維持不變但油耗表現更上層樓，實際動力反應以輕快平順為主，不過七速 DSG 似乎是為了避免半離合狀態與追求油耗表現，起步入檔接合反應有些慢半拍，點下油門要等個 0.3~0.5 秒才有動力輸出，運動模式下的反應則為略快一些；330/380 TSI 與 R 同樣搭載著名的 EA888 evo4 2.0L 直四渦輪本體，最大輸出依序為 190hp/32.6kgm、245hp/37.7kgm 與 320hp/42.8kgm，可說是從都會代步到熱血性能一網打盡。



小改款 Tiguan 中性均衡且預知性高的駕控反應延續 VW 車系一貫調性，無論駕駛經驗多寡都能很快上手。





280 TSI 改款後換裝 1.5L 直四汽油渦輪引擎，150hp/25.5kgm 最大輸出維持不變但油耗更佳。



原廠雖未特別說明，不過從試駕過程中我們感受到小改款 Tiguan 的底盤設定較過往更為精進，面對一般道路起伏或坑洞的初段吸震反應來得更加細膩、迅速，讓以往略為惱人的細碎跳動感減輕許多，而中後段懸吊行程則依舊韌性十足，當行車步調加快時能夠提供良好的支撐性，即使高速過彎也不容易產生明顯側傾，配合 VW 一貫中性輕巧的轉向手感，以及推頭預知性極高的車身動態，帶來無論新手駕駛或老司機都能輕鬆上手的駕馭感受。





銀黑亮面多輻輪圈造型頗為搶眼，235/55R18 的配胎同為經濟節能取向的都會 SUV 專用胎。





小改款後升級搭配的七速 DSG 換檔表現相當平順舒適，惟起步時的入檔接合反應略慢半拍。

Toyota RAV4

操控舒適最均衡

經過 1 年多的市場考驗後，RAV4 於去年 8 月推出的 2021 年式起取消對應國內稅制較為不利的 2.5L 汽油動力，改為 2.0L 汽油與 2.5L Hybrid 油電雙配置，並且都提供 2WD/4WD 選擇。2.0L 車型搭載最大輸出 173hp/20.7kgm 的 2.0L 直四汽油引擎與 Direct Shift-CVT 無段變速箱，擁有適合都會行駛的輕快反應；油電車型所搭載的 2.5L 汽油引擎擁有 178hp/22.5kgm 最大輸出，2WD 版本在 120hp/20.6kgm 前軸馬達的輔助下綜效輸出達 218hp，4WD 頂規車型再追加 54hp/12.3kgm 的後軸馬達，最大綜效馬力來到 222hp，0~100km/h 能以 8.1 秒的成績領先同場另外兩位歐系對手。



五代 RAV4 換上 TNGA 平台後整體操駕穩定度大有提昇，同時能提供前後排乘客最為相近的行路舒適度。





2.5L 大排氣量油電動力整體輸出十分綿密從容，0~100km/h 加速 8.1 秒也勝過兩位歐系對手。



實際上路試駕，RAV4 2.5 Hybrid 4WD 的整體動力表現並不會格外飽滿積極，仍是接近 Toyota 油電系統過往印象中的輕快平順，但在超越前車或出彎加速等考驗中段加速反應的狀況下，確實能給予更加從容綿密的充足輸出力道，同時油、電之間的協作切換也是滑順得近乎難以察覺，在大多數行車狀況下都只需透過油門收放便能輕鬆控制想要的車速區間；在動態表現上，換上 TNGA 平台後的五代 RAV4 無論操駕回饋或動態穩定都較前代車型大有提昇，尤其是高速過彎時依舊沉穩的後軸反應，在營造駕駛信心之餘更可有效避免速度一快後座乘客便東倒西歪的搖晃感。





五輻寬板輪圈同樣與車身造型十分相配，225/60R18 高扁平比配胎尺碼亦充分反應舒適訴求。





油電動力專用的 E-CVT 無段變速箱強調高效率與順暢性，運動模式下則可帶來一定的衝刺感。

短評



三車不僅動力型式不同，操駕感受也是各有特色，Peugeot 3008 適合喜歡享受駕駛樂趣的自駕型買家，VW Tiguan 則可讓人充分領略正宗德系沉穩調性，至於以都會代步與全家出遊為主的消費者，Toyota RAV4 依舊是最為理想的選擇。

Part.5 結論報告

多樣化選擇是消費者之福

在絲毫未見消退的休旅熱潮影響下，不僅市面上的 SUV 數量仍在不斷增加，各車廠也都試圖以更為強烈的不同風格並端出更多牛肉來吸引消費者注意，身為消費者的我們雖然一開始在選車時會覺得有些不知從何下手，但其實只要多些耐心逐一審視各車型滿足自身需求與喜好的程度高低，要找到心目中理想車款的機會反而更高。

以此次我們找來的 Peugeot 3008、VW Tiguan 與 Toyota RAV4 三款進口中型 SUV 為例，除了接單引進的 Tiguan 280 TSI Life 不具備主動車道維持功能以外，其餘全部都擁有 Level 2 以上的自動駕駛輔助能力，數位儀錶、多媒體觸控螢幕與 LED 頭尾燈等項目也都幾乎快成為各車系標配，就連過往認為豪華品牌才能得見的全景式電動天窗、360 度環景攝影或高階音響系統等配備，也都陸續搭載於中高階車型之上，相同售價下所能享受的配備水準早已不可同日而語，至於設計風格與行路表現等主觀喜好項目，則有待消費者一一親身體驗後再作決定即可。

編輯觀點



Peugeot 3008、VW Tiguan 與 Toyota RAV4 三款進口中型 SUV 其實都很好地展示出法、德、日不同地區與各自品牌強調的造車風格，3008 注重設計美感與駕駛樂趣，Tiguan 強調現代科技風格與沉穩行路質感，RAV4 則呈現個性十足又舒適從容的移動體驗，而無論最終選擇為何，只要是忠於自身喜好便是最佳答案。

來源：《車訊網》

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