紐時：美國擬讓完整接種民眾施打第三劑 預計9月下旬開打

紐約時報周一 (16 日) 引述消息人士報導，拜登政府將宣布多數美國人在接種第二劑疫苗的 8 個月過後，應再追加劑量維持免疫力，最早將在 9 月中下旬開始接種第三劑。

知悉消息的政府官員表示，拜登政府最快將在本周宣布此決策，目標是讓接種輝瑞 / BioNTech 或 Moderna 疫苗的美國人提供額外保護，以抵禦 Delta 變種病毒。

消息人士表示，新政策將取決於美國食品與藥物管理局 (FDA) 的授權，以額外注射。此外，預計嬌生 (J&J) 疫苗的施打者也需要加強劑量。嬌生疫苗設計原本只需一劑，該公司預計將於本月公布打兩劑疫苗的臨床實驗結果。

輝瑞 / BioNTech 周一已向 FDA 提交初步數據，以利當局批准第三劑疫苗。兩家公司表示，研究顯示接受三劑疫苗的人，對包括 Delta 在內病毒的保護力，高於打兩劑的人。

紐時報導，首批加強劑仍著重於居住在療養院的人和醫療工作者，其次是其他老年人以及去年年底開始接種疫苗的前線人員。官員規劃完整接種者追加施打的將是同款疫苗。

以色列研究發現，疫苗的保護力、尤其是輝瑞疫苗，會隨著時間推移而減弱，今年 1、 2 月接種輝瑞疫苗的老年人，對抗病毒的效力已大幅下降。

美國國家衛生研究院 (NIH) 院長柯林斯 (Francis Collins) 上周末便表示，美國遲早會需要追加劑量，考量到疫苗的保護力減弱以及 Delta 病毒蔓延，民眾需要追加疫苗。

拜登政府首席防疫顧問、美國國家過敏與傳染病研究院 (NIAID) 院長佛奇 (Anthony Fauci) 表示，任何一家疫苗廠商的追加劑計畫一通過 FDA 授權，美國政府就會盡快部署。