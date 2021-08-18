債不如股？美高收益債VS美股 長期投資顛覆想像

美國三大股市 8 月聯袂創下歷史新高，當全球焦點都在美股身上，您知道嗎？美國高收益債指數 7 月中旬亦創新高，更是連續 10 個月上漲。隨著美股頻創新高，震盪也相對大，加上升息、通膨與疫情等瞬息萬變，投資風險不可不慎。

瀚亞投資指出，現在正是十年來美國高收益債市最佳進場點，債息高、違約率低，可望迎來最大升評潮，只要選對基金與操作團隊，將美國高收益債券納入投資組合、中長期持有，有機會資本利得與債息雙收，打造收益現金流。

單押美股 不如投資美高收債

誰說投資債券表現會不如美股，事實證明：與其只持有美股，不如投資美國高收益債。根據統計過去 20 年，S&P 500 指數年化平均報酬約 6.1%，美國高收益債則有 8%，長期平均報酬更甚股市，不僅下跌年份少於美股，債券整體風險波動更低於股市。

看好美國 推薦股債雙星：

十年一遇絕佳時機 明日之星可期

根據瀚亞投資觀察，受惠於經濟復甦及寬鬆貨幣政策，美國高收益債券市場體質明顯改善，將迎來更多明日之星 (Rising star)，也就是高收債信評被調升至投資級債的標的。

2020 年超過一半高收益債（5,470 億美元）被調降信評；2021 年調升信評預期將超過降評金額，目前已達 1,450 億美元的淨升評金額，來到近 10 年來最佳狀態；另一方面，今年來高收益債券調升家數，同樣超越調降家數。

為何要選擇美國高收益債券？除市場規模較大，債券標的選擇性多元，流動性充足、違約率低，都是吸引資金青睞的主因，加上目前美國經濟成長動能優於全球其他國家，無論是基本面、資金面或籌碼面都具有優勢。

美國固定收益市場專家 - 保誠 (美國) 資產管理投資 PPMA 指出，目前利率環境下，高收益債具備短存續期優勢，假設未來公債殖利率走升，高收益債基金仍將優於其他固定收益商品。

選對團隊很重要 績效與配息須兼顧

瀚亞投資 - 美國高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）2005 年成立以來淨值穩定成長，今年屢次創新高，除了跟隨行情上漲，投資組合適時加減碼債券信評、精準掌握產業標的，為貢獻報酬主因。

基金投資顧問為美國固定收益市場專家 - 保誠 (美國) 資產管理投資 PPMA，，基金投資組合歷年違約率皆遠低於市場平均，即使是 2008 年也能維持 0 違約紀律，凸顯團隊優異的選債能力，得以提供中長期穩定收益。

★基金小檔案★

基金表現：短中長期績效優於同類型平均，美元 A 級別 2021 年 7 月份淨值創成立以來新高。



投資範圍：鎖定市值最大、流動性最高的美國高收益債市，聚焦美國為主、美元計價的高收益債券標的，且信評為 BB + 級或以下債券；產業配置則加碼能源、媒體公司，投資組合債種靈活調整，能快速因應市場變動。



基金特色：提供美元、澳幣避險、南非幣避險及紐幣避險不同貨幣級別，另有月配息、穩定月配息等多元選擇，適合偏好配息債券基金，或持有多種外幣或配息現金流需求的投資人，可做為長期資產配置。

資料來源 : 瀚亞投信，Lipper，績效統計至 2021/7/30，美元計價 %，同類型基金採用理柏環球分類 - 美元公司債類型。

資料來源：瀚亞投資，淨值走勢係自基金成立以來期間 2005/8/28~2021/7/30。

瀚亞投資基金為瀚亞投資（Eastspring Investments）旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律成立之投資股份有限公司且符合變動投資資本之資格者，並指定瀚亞投資（盧森堡）股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金（以下統稱「本基金」）經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。瀚亞投資基金（以下統稱「本基金」）經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金及新興市場國家之債券型基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券，新興市場債券基金最高為 15%，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。

本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣 如澳幣、紐幣、南非幣 申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金配息組成項目揭露於本公司網站。

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站: http://www.fundclear.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所: 台北市松智路 1 號 4 樓，電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。