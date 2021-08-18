高點怕震盪出場捨不得？就靠分紅型基金幫你鎖利

台股自從今年 7 月寫下 1 萬 8000 點歷史新高之後，第 3 季開始陷入高檔震盪，類股輪動快速，拉高操作難度，讓許多投資人此時心情跟著市場起伏不定，一方面害怕市場下跌回吐獲利，另一方面卻又捨不得停利出場，怕錯過後續漲幅，如果你也有這樣的困擾，或許就可以考慮利用「分紅型」台股配息基金幫你鎖住獲利，也不錯過繼續參與台股成長機會。

什麼是「分紅型」台股配息基金？跟一般配息基金的差別是什麼？台灣人一向熱愛配息產品，標榜高息的基金在台灣市場長期熱銷，但是一般配息商品卻有兩項先天不良問題為人詬病。

第一個問題：「配息可能來自本金」。因為台灣人熱愛配息商品，特別看重高配息率，因此當基金操作獲利不佳、或是債息、股息收入，無法維持先前配息水準時，許多基金為了維持亮眼的高配息率，繼續吸引投資人，就有可能拿本金出來配給投資人，但對投資人來說無異只是拿自己右口袋的錢放到左口袋而已，根本就不是真金白銀的獲利。

第二個問題：「殖利率陷阱」。就台股基金或是 ETF 而言，如果標榜為高息產品，那麼就代表這類基金或是 ETF 在選股時，為了要達到高息收的目的，一定要選擇高殖利率的標的，但是能夠高配息的股票，背後隱含的是其成長潛力較低，甚至是成長動能較不足，將使得投資人雖領了息，但卻錯失了股價成長的機會，長期來看報酬率會明顯落後整體市場。

資料來源：投信投顧公會、 Lipper 2021/7/31

分紅型基金的設計正能有效解決一般配息基金會面臨的以上這兩大問題。因為分紅基金的機制是透過經理人操作時主動停利，將當期獲利「分紅」給投資人，也就是若當期沒獲利，也不會打腫臉衝胖子硬是拿本金出來配息。而且因為是採「資本利得的獲利」來配息，經理人操作上就不會受限一定要挑高殖利率股、放棄成長股，而造成犧牲報酬率表現的狀況。

目前分紅型基金在台灣並不多，訴求不配本金，配息完全來自資本利得的純分紅基金，只有復華投信的台灣好收益基金。復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞解釋此檔基金的分紅機制，是每半年檢視一次，若當期獲利且停利落袋才會分紅，分紅也不會超過獲利的一半，且分紅前後淨值都要維持在 10 元以上，能夠保留部分資金在投資，也避免本金過小、長時間難回本的困境。

沈萬鈞指出，在最近的市場中，投資人應該都對「停利」的重要性深有感觸，年初以來的面板、航運都大漲過後大幅回檔，但許多投資人卻都來不及停利出場，而這檔基金設計本金續放、分紅獲利落袋的機制，就可以高程度避免掉這樣的狀況。

且為了忠實於分紅的精神，沈萬鈞表示，這檔基金在選股上會更注重標的的風險溢酬，掌握類股輪動的趨勢。簡言之，就是不會為了要衝高基金的績效，就讓投資人承擔高風險，而是會更注意高檔的風險，賺取到合理報酬後，就會先落袋為安，轉向風險溢酬更高的標的，以當前市況分析，航運、口罩等循環股已相對不具吸引力，反之 IC 設計、車用電子等成長股仍具相當成長空間。(個股資訊為說明之用，不代表投資建議)

復華台灣好收益基金在 8 月 11 日首次發放分紅，若是依照評價日、淨值以及分紅機制計算，這次每單位將分紅 1.095 元，以除息日（8/5）前一日淨值 12.49 元推算，這次當期配息率將有 8.77%，且由於分紅是來資本利得而非配發股息，因此這筆收入不用計入個人綜合所得稅，也不會有健保補充費的問題。

本期配息率 =(每單位分配金額 ÷ 除息日前一日之淨值)x100%。年化配息率 =(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100％)。年化配息率為估算值。因本基金成立滿六個月後開始進行收益分配，可能導致首次年化配息率偏高。收益期間報酬率 (含息)=(7 月底淨值 ÷ 成立日淨值 - 1)x100%。 資料來源: 投信投顧公會，110/7/31，復華投信整理。

受益人就相關稅賦事宜請諮詢稅務專家意見，並依規定申報及納稅。

「分紅」專指本基金收益分配來源來自資本利得之收益分配機制設計，本基金投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失，做為本基金之可分配收益。惟分配收益前應先扣除以下項目:(一)未實現資本損失 (二) 應負擔之淨費用 (已扣除股利及利息等各項收入)，相關條款請詳閱本基金公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw) 中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。惟基金過去分配金額不代表未來分配金額，每期分配金額可能因市場因素、基金實際獲利情形而上下波動，經理公司不保證每期分配或分配金額。同時經理公司將評估各期可分配收益之情形及考量分配收益之可持續性，自行決定應分配之金額或不分配，故基金淨值之走勢亦不等同於分配金額之上升或降低趨勢。復華證券投資信託股份有限公司 地址: 台北市八德路二段 308 號 8 樓 電話: 02-8161-6800