〈台股盤後〉群龍無首下重挫近200點 量能急凍至今年第8低

台股今 (17) 日開低走低，電子股持續下探，鋼鐵股也疲軟，在缺乏主流股之下，大盤群龍無首已連跌 9 天，終場加權指數重挫 197.41 點、收在 16661.36 點，創兩個半月以來新低，成交值量縮至不到 3000 億元、僅 2955.57 億元，創近 5 個月新低、為今年成交量第 8 低。

台指期明天結算，在結算前出現多殺多恐慌情緒，股王矽力 - KY 跌 4.38%，賣壓沉重；台積電收在 580 元、跌 0.68%；鴻海回測前低、收在 106.5 元，跌幅也有 0.93%，聯電、日月光投控、聯發科等都走弱收低。

鋼鐵股大跌，威致即使 7 月營收創高但仍難敵漲高獲利了結賣壓，股價重挫跌停，高興昌也打到跌停，燁興最後一盤跌停打開、收在 26.05 元、跌幅 9.7%，燁輝、第一銅、春雨、盛餘、佳大、中鴻、彰源、官田鋼、聚亨等都下挫 6-8% 不等，摜壓鋼鐵指數大跌 4.86%，為盤面上最弱族群，創 6/23 以來最低。

開學返校題材帶動，筆記型電腦逆勢抗跌，宏碁、仁寶、華碩、倫飛、廣達、緯創都以走紅做收。

金融股也有資金進駐，京城銀、富邦金上漲超過 2%，永豐金、安泰銀、兆豐金都逆揚超過 1%，上海商銀、玉山金、中信金也都優於金融指數和大盤，拉抬金融指數上漲 0.8%、以 1518.2 點收最高，擺脫破底陰霾。

整體來說，台股現階段重要的護國神山台積電再度失守季線，聯電也從高檔拉回，台股今天多頭人氣再度潰散，從 8/5 的高點 17643.97 點、9 天以來已下跌近千點、達 982.61 點，技術面上有做頭疑慮，加上今天成交量連 3000 億元都不到，量縮下殺走勢不樂觀，短線恐還未見到落底的跡象。