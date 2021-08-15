交易員大舉對賭聯準會根本不會升息的尾部風險

《彭博社》報導，伴隨美債殖利率對全球經濟復甦的樂觀情緒上漲，然而，也有交易員忙於買進歐洲美元買權，對賭聯準會 (Fed) 選擇完全不升息。

本週有交易員大量買進 2025 年 3 月到期期貨為標的、3 個月期 Libor 定盤價跌破 0.5 % 為目標的歐洲美元買權，而若市場定價的預期是聯準會在此之前都會將基準利率維持在目標區間下限，執行這些買權就可以獲利，而期貨市場目前預期 Libor 到 2025 年第一季將升至 1.47% 左右。

圖片：Bloomberg

過去一週不斷有交易員買入這種旨在防範極端情形的尾部風險對沖工具，《彭博社》訪問了駐倫敦和芝加哥的交易員表示，週四交易時段有超過 11 萬份期權買盤，初步數據顯示，未平倉合約數已從一週前的 2.2 萬左右增至 15.3 萬。

如果聯準會直到 2025 年都將一直維持利率在歷史低點附近，就可能意味著全球經濟未能從疫情中復甦，導致各央行維持超寬鬆政策。

交易員已花費大約 650 萬美元買入這種歐洲美元對沖工具，雖然標的合約是以 2025 年 3 月利率為目標，但該期權期限為 7 個月，2022 年 3 月轉倉，也就是通常所說的中期曲線期權 (mid-curve option)。

過去幾天還出現了一些以負 Libor 為目標的期權買盤，這是交易員在對沖全球復甦顯著延緩風險的另一個跡象。

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