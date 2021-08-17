敬鵬泰國DRACO廠效率轉佳 今年連2季維持獲利

泰國已成台 PCB 廠在中國以外最重要投資地區，敬鵬 (2355-TW) 位在泰國 DRACO 廠已有 20 年歷史，在完成私有化並投注心力進行製程優化及進入多層板生產後，今年已連 2 季獲利，對整體營運貢獻度有限 ，但已不再拖累敬鵬營運。

敬鵬第二季轉虧爲盈，營收 43.82 億元，毛利率也拉到 8.07%，稅後純益爲 8886 萬元，較首季及去年同期轉盈，每股純益 0.22 元，上半年稅後純益 3503 萬元，也較去年同期轉盈，每股純益 0.09 元。

敬鵬主管指出，今年以來，泰國 DRACO 廠營運表現轉佳並轉虧爲盈，第一季盈餘 57 萬元，第二季盈餘則放大爲 746 萬元，營運表現維持正向。

敬鵬今年在泰國廠的投資規劃 3 億元，主要擴充多層板產能，月產能已達每月 105 萬呎；其中，泰國 DRACO 廠已有 20 年歷史，2017 年 8 月完成私有化後，敬鵬積極派遣人員、投入資金改善擴充產能，也使敬鵬泰國廠接單由單雙面板增加至多層板，今年也持續擴充多層板產能，滿足車用客戶訂單。

另外，競國 (6108-TW) 也積極發展泰國廠製程能力，目前除大陸昆山廠的記憶體模組板訂單量大幅提升，泰國廠也積極改善製程，公司規劃， 2021 年整體將投入 4 億元資本支出，用於去產能瓶頸及製程自動化，其中泰國廠將投入 1 億元。

競國成立的泰國廠競億電子，PCB 製程原鎖定汽車板，並已獲歐洲車電廠認證，訂單狀況改善中，競國泰國廠將導入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線，用於提高產能利用率。

競國泰國廠已獲歐系一線 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，每月有 105 萬平方呎產能。