三大法人今年賣超逾5500億元 外資今抱回6檔金融股、提款聯電18億元

台股今 (17) 日重挫 197.41 點、收在 16661.36 點。三大法人合計賣超 134.25 億元，但是今 (2021) 年以來，合計已大砍超過 5500 億元。外資今日買超前 10 檔個股中有 6 檔金融股，賣超聯電 3.29 萬張居冠，提款超過 18 億元。

外資今天賣超 87.99 億元，再度由買轉賣；自營商更是連 8 賣，大減 58.16 億元，其中光是避險就賣超 43.6 億元；只有投信逆勢承接 11.92 億元，三大法人合計賣超 134.25 億元。

以今年以來來看，外資今年以來已經賣超 5154 億元，再度向去年全年的 5397 億元靠攏；整體三大法人合計已經賣超超過 5500 億元、達 5509 億元。

外資今天買超前 10 名，群創 40,441 張、仁寶 15,772 張、中信金 14,680 張、富邦金 14,035 張、國泰金 12,678 張、第一金 12,065 張、華南金 11,473 張、東森 10,913 張，以上為買超超過萬張，其餘依序為玉山金、宏碁，其中金融股就囊括 6 檔，且檔檔都是高殖利率代表。

外資賣超前 10 名，聯電 32,904 張為唯一買超萬張以上個股，其餘依序為長榮、元大台灣 50、開發金、臺企銀、鴻海、台達電、佳世達、中鋼、元大滬深 300 正 2。

投信買超前 10 名，聯電、開發金、永豐金、仁寶、新唐、英業達、合晶、榮成、創惟、緯創。

投信賣超前 10 名，正新、允強、台半、群創、亞泥、佳世達、日月光投控、奇力新、台泥、大成鋼。

自營商買超前 10 名，元大台灣 50 反 1、富邦越南、開發金、仁寶、中壽、緯創、英業達、統一恒生科技 N、福懋、亞泥。

自營商賣超前 10 名，國泰台灣 5G + 遭賣 41,074 張、國泰永續高股息 30,701 張、元大高股息 24,018 張、中信關鍵半導體 20,646 張，這四檔 ETF 都是在今天除息的個股，除息交易當天賣出也不影響股利分配的資格；其餘依序為華頓 S&P 布蘭特正 2、中鋼、富邦台灣半導體、富邦未來車、中信小資高價、國泰美國道瓊反 1。

