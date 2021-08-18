美汽油價格今年已觸頂 9月起需求轉淡 價格也可望下降

根據石油價格信息服務中心 (OPIS)，美國目前的汽油價格可能已經觸頂，9 月美國汽油需求下降幅度將較往年大，價格也可望下降。

IHS Markit OPIS 全球能源分析主管 Tom Kloza 表示，倘若大西洋風暴活動沒有造成重大干擾，「今年餘下時間燃料價格走勢應該會向下，每加侖價格中值應該會遠低於 3 美元。」

根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，週二全美汽油每加侖均價 3.18 美元，較一週前的均價下降一些。

OPIS 首席石油分析師 Denton Cinquegrana 週二報告寫道，「隨著新冠病例人數增加，大眾越來越擔憂汽車燃料需求下降。」

隨著學校重新開放以及美國家庭旅遊更加受限，自 8 月邁向 9 月之際，汽油價格通常會下降，但是「新冠病例數可能跟汽油需求成反比。」

OPIS 表示，EIA 數據顯示，去年 8 月到 9 月的季節性汽油需求小升 0.4%，但 2019 年 EIA 該段期間的數據顯示 6.5% 降幅。

Cinquegrana 指出，美國疾病管制和預防中心 (CDC) 近期指出，9 月 4 日那一週 (勞動節假日週) 可能會看到新增病例 50 萬至 234 萬人。

這對「勞動節後的汽油需求來說並不是好兆頭，甚至讓該假期週末的一些需求中斷。」今年美國勞動節落在 9 月 6 日。

他表示，即使在疫情爆發前，自 8 月到 9 月的季節性下降也變得「更加劇烈」。根據 EIA 數據，2015 年和 2016 年該期間的汽油需求下降約 2% 左右，但到 2018 年和 2019 年降幅擴大至 6%。

Cinquegrana 也指出航空燃料需求令人擔憂，他以航班搜索網站 Kayak 的搜索量為例，過去一週航空旅行查詢量比 2019 年同期減少約 40%

「雖然有些論點認為，航空旅行雖然減少了，卻增加了數百英哩的駕駛旅行，但這擔憂涉及供應，更具說服力。如果煉油廠對航空燃料銷售的前景下降，就可能縮限產量，但前提是他們增加汽油或柴油的削減量。」這意味著汽油和柴油的供應增加。

EIA 公布勞動節數據激增的時候，美國汽油需求可能仍超過 900 萬桶 / 日。然而，「較近期持平的水準下降 6.5%，意味著每週 EIA 估計低於 900 萬桶 / 日。」

OPIS 預期汽油消耗量會持續以百分比 2 位數落後於 2019 年，意味著數字將低得多。