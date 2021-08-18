研究：受惠疫情 亞馬遜零售銷售額正式超越沃爾瑪

據報導，有數據顯示，美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 已經超越連鎖超商巨頭沃爾瑪 (WMT-US)，成為中國市場以外全球最大的零售商，可說是消費者購物從實體店面轉向線上購物的里程碑。

根據金融研究公司 FactSet 的數據顯示，在疫情期間需求激增的推動下，截至今年 6 月的 12 個月內期間，消費者在亞馬遜上的消費共超過 6100 億美元，高於沃爾瑪截至 7 月的 12 個月內銷售額 5660 億美元。

起初，沃爾瑪完善了大型零售模式，並蓬勃發展，通過榨取成本中每一分錢，從而壓低了價格並擊敗了市場競爭對手。如今，在線上購物更具優勢的情況下，亞馬遜已經成功推翻了近幾十年來最成功、最令人畏懼的零售企業之一。

不過，由於在中國市場方面，亞馬遜和沃爾瑪都未能獲得主導地位，中國大型電商阿里巴巴仍是全球最大的零售商。

調研公司 Marketplace Pulse 的創辦人 Juozas Kaziukenas 表示：「這是一個歷史性的時刻。沃爾瑪已經存在並領導市場這麼長的時間，現在亞馬遜用一種不同的模式，成功取代它們並成為第一。」

華爾街一直以來都預期電商巨頭將在未來幾年內接棒零售市場，疫情的爆發更是加快了這項進程。由於疫情期間民眾被迫待在家裡，人們開始依賴網購運送。儘管沃爾瑪的銷售額在疫情期間大幅增長，但仍然無法與亞馬遜相提並論。自去年初以來，亞馬遜為應對爆增的需求，增加了數百個新倉庫並聘雇了約 50 萬名員工。

根據沃爾買週二公布的數據顯示，沃爾瑪過去一年的銷售額增長了 240 億美元。分析師預估，在大致同一時期，消費者在亞馬遜上購買的所有商品的總值增加了近 2000 億美元。