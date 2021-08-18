確保人文、氣候政策通過 眾院下周將搶先表決3.5兆美元預算案

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周二 (17 日) 表示，預計下周將先推動 3.5 兆美元的預算框架，以確保能完成民主黨在人文、氣候變遷的目標，溫和派民主黨先通過兩黨基建案的。

佩洛西和眾議院多數黨領袖霍耶爾 (Steny Hoyer) 周二制定下周一、二的投票時程表，同時推動預算決議、基建案和一項選舉權法。目前基建案的最終表決尚未列入議程。

然而這引發 9 名溫和派人士的反對，他們強調在眾議院通過且拜登簽署基建案前，不會考慮投票支持預算框架。佩洛西只能承受失去三張民主黨選票，才能通過預算決議。

佩洛西和民主黨進步派站在同一陣線，進步派要求延後基建案的最後投票，直到參議院完成規模更大的預算框架，以確保該法案能完成民主黨在人文、氣候變遷的目標。

白宮支持佩洛西在眾議院同時推動預算決議、基建案和選舉權法的計畫，白宮發言人 Andrew Bates 表示，這三項是拜登議程的關鍵內容，希望每一位民主黨成員都全力推動這些重要的立法行動。

阿富汗撤軍引發國會爭辯

國會除了基建案紛爭外，還面臨美國從阿富汗撤軍的爭議。隨著兩黨議員對拜登政府處理撤軍的批評越來越多，國會正準備要求相關官員接受質詢。

眾議院外交事務委員會主席 Gregory Meeks 周二宣佈已邀請國務卿布林肯 (Antony Blinken) 和國防部長勞 Lloyd Austin 出席委員會，解釋美國在阿富汗的戰略方向。

Meeks 表示，阿富汗局勢正在迅速變化，美國必須向人民和國會提供阿富汗戰略的透明度與美國政府的計畫。

參議院外交關係委員會主席 Bob Menendez 表示：「拜登政府顯然沒有準確評估美國迅速撤軍的影響，現在正目睹多年政策和情報失敗的可怕結果。美國如何處理未來幾天的撤離行動至關重要，這會影響我們建立聯盟和與合作夥伴合作的能力。」