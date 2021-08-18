台股基金規模今年大增2000億元 元大投信市占近5成稱霸

根據投信投顧公會最新數據，截至 2021 年 7 月底，台股基金 (主動式基金 + 被動式 ETF) 規模今年以來大增逾 2000 億元，達到 8401.3 億元，其中，又以元大投信台股基金規模 4118 億元，市占率逼近 5 成居冠。

元大投信分析，在台股價增、國人長線理財意願提升、台股基金出現指標性產品的三大原因下，使得台股基金規模快速增長，主因有三，第一為台股價值今年以來明顯成長，台股基金規模跟著水漲船高；其次為國人長期理財意識抬頭，定期定額意願提升，根據投信投顧公會資料，台股基金定期定額 7 月單月累積金額來到 29.1 億元，創下歷史新高。

根據證交所公布資料，2021 年 7 月定期定額交易戶數，元大台灣 50(0050-TW) 為 10 萬 8506 戶，元大高股息 (0056-TW) 為 9 萬 663 戶，不僅坐穩國民 ETF 寶座地位，若相比 6 月數據，月增戶數在市場名列前茅，顯見國人在投資習慣上逐漸朝長線理財前進，透過定期定額台股基金理財的接受度提高，人數亦快速增長。

第三為台股基金隨著市場發展愈發成熟與多元，除了國民 ETF 備受青睞以外，台股基金也跟著台股水漲船高，其中，元大台灣高股息優質龍頭基金因為具備每月配息與年終配息機制，因此去年才推出，但推出至今便穩坐台股主動型基金龍頭寶座，根據投信投顧公會截至 7 月統計，規模以 350.35 億元領先群雄。

元大投信台股基金之所以市占率居冠，因為還有「元大五小福」台股系列基金，該系列基金皆投資台灣，但投資特色各有不同，方便投資人依照自身投資風險屬性進行投資組合配置。