BOUCHERON 擁抱自然與愛的幸福珠寶

擁抱自然與愛的幸福珠寶

160 年多年來，巴黎芳登廣場上的第一家珠寶商 BOUCHERON，從「自然與愛」之中獲得源源不絕的創作能量，在經典與創新之間不斷演化，創造出無數精彩珠寶傑作！而充滿傳奇色彩的 Quatre 系列也與時俱進，全新的丹甯藍配色，演繹經典紋飾，洋溢優雅時尚氣息！

模特兒佩戴永恆之花戒指，玫瑰金鑲嵌紫色藍寶石、碧璽、石榴石。

擁抱真愛

陽光燦爛處，百花流芳時。160 年多來，巴黎第一家進駐時尚重鎮芳登廣場的珠寶商——BOUCHERON 寶詩龍，總在傳統與創新之間激盪出藝術風格獨具的絕美鉅作，讓大自然的光影、鮮活的動植物與寶石的璀璨相互輝映，令人迷醉！

Plume de Paon 系列戒指，18K 玫瑰金鑲嵌鑽石。

1858 年，寶詩龍首間精品店於巴黎皇宮花園長廊下開設。當所有人都讚嘆於法式花園的奢華浪漫時，唯獨寶詩龍先生將目光投向了長廊下靈動舒展的常春藤。1881 年，寶詩龍先生設計的第一款 Lierredeparis 巴黎常春藤問號項鍊，第一次展示了無搭扣、不封閉且不對稱的項鍊設計，成就一個偉大創新的開始。

Serpent Bohème 系列耳釘，18K 玫瑰金鑲嵌紅榴石、鑽石。

大自然永遠都是設計師最好的靈感源泉，在第一款問號項鍊誕生之後緊接著寶詩龍先生又創作了 Foliage 葉子問號項鍊。同樣以葉子為設計靈感，但這條項鍊上鑲嵌珍珠作為清晨葉子上的露珠，充滿寫實與夢幻的意境。1885 年，寶詩龍推出了另一條品牌經典項鍊，那就是 Lotus 蓮花問號項鍊。和孔雀羽毛一樣，蓮花同樣反映了這個品牌與東方印度千絲萬縷的愛戀關係。

BOUCHERON 寶詩龍常春藤問號項鍊。

除了蓮花之外，三色堇、紫羅蘭與櫻花…… 都是寶詩龍先生珍愛的花卉，並為之創作了許多相關主題的珠寶。其中的三色堇是愛和忠誠的象徵，也是慾望的象徵。寶詩龍先生每次旅行前都會送給他摯愛的妻子 Gabrielle 一束三色堇和一張寫著:「我會想你」的字條。三色堇珠寶也成為餽贈給戀人的永久信物。

Animaux 動物系列刺蝟戒指，18K 白金鑲嵌鑽石、藍寶石。

從 1888 年，寶詩龍先生在遠行前，送給他愛妻象徵思念與愛的蛇形項鍊開始，動物珠寶便成為寶詩龍最佳的靈感創作來源，其中的 Animaux de collection 動物系列珠寶，迄今已發表超過 50 款以上作品。無論是印度語中象徵美麗的 NURI 鸚鵡戒指、日語中代表奈良的 NARA 小鹿戒指，或是希臘語中象徵富貴和愛情，也是女神赫拉的 HERA 孔雀…… 每一款的動物珠寶都有著活靈活現的外貌，與獨特的意涵，也是品牌最令人暖心的幸福珠寶！

模特兒佩戴 Quatre Blue 系列吊墜項鍊、耳環及戒指，18K 黃金、18K 玫瑰金、18K 白金及藍色 PVD 鍍層鑲嵌鑽石。

巴黎純藍摩登風尚

2004 年，獨具品味的 BOUCHERON 寶詩龍正式推出 Quatre 系列，融合標誌性的四圈圓環設計以及當代美學元素。此後，Quatre 系列成為男女皆宜的經典佳作，極具雕塑感的造型和都市優雅風格也綻放恒久不衰的獨特魅力。Quatre 系列通過四圈圓環設計重新演繹 BOUCHERON 寶詩龍四大經典建築美學靈感：羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（line of Diamonds）、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris）。Quatre 系列搭配千變萬化，隨心而動，隨情而行。可單獨佩戴亦可疊戴混搭；可樸素淡雅亦可誇張豔麗；可經典優雅，亦可大膽奪目。該系列以不羈的美學設計詮釋 BOUCHERON 寶詩龍的世家精神，其妙義靈感，以及金飾雕刻工匠的精深造詣。與此同時，Quatre 系列堅持擁抱時代精神，不斷探索黃金、紋飾和色彩的巧妙碰撞，現已演化出 Classique、Black、White、Radiant 和 Red 系列。

Quatre Blue 系列吊墜項鍊，18K 黃金、18K 玫瑰金、18K 白金及藍色 PVD 鍍層鑲嵌鑽石。

今年，繼亮白、豔紅與深棕色之後，Quatre 系列又引入全新丹寧藍配色，演繹經典紋飾。Quatre Blue 系列戒指以藍色 PVD 鍍層搭配結構緊密的玫瑰金、黃金和鑲鑽圈層，共同詮釋四圈圓環設計。戒指展現啞光質感和現代格調，烘托 BOUCHERON 寶詩龍世家經典的和諧比例設計。Bleu de Paris 巴黎藍將賦予 Quatre 系列全新活力，與牛仔丹寧交相輝映，演繹現代摩登氣質。Quatre Blue 系列吊墜項鍊閃耀蔚藍色調並鑲嵌一顆圓鑽，可輕鬆搭配不同深淺的牛仔丹甯藍。畢竟，丹寧正是這一全新系列的靈感來源！吊墜適合凸顯簡單的整體造型，可搭配襯衫和長褲，或與飾釘寬腰帶一起搭配連體褲，呼應 Quatre 系列的經典四圈圓環設計。最後，疊戴 Quatre 系列手鐲可作為這首藍色頌歌的點睛之筆，盡顯恣意灑脫。

正如百搭的牛仔褲一樣，吊墜可自由滑動的 Quatre Blue 系列長項鍊可鮮明塑造多樣風格。可搭配白襯衫，像領帶一樣佩戴於領口處；可搭配蔚藍色的大圓領毛衣，映襯優雅美頸；可搭配露背針織裙，妝點美背；亦可搭配簡單的修身上衣，直接作為長項鍊垂墜於胸前。充滿了俐落與現代的時尚風情！

Quatre Blue 系列戒指， 18K 黃金、18K 玫瑰金、 18K 白金及藍色 PVD 鍍層鑲嵌鑽石。

Quatre Red 系列指環， 18K 黃金、18K 白金、18K 玫瑰金，及紅色高精密陶瓷鑲嵌鑽石。

QuatreBlack 系列指環， 18K 白金及黑色 PVD 鍍層鑲嵌鑽石。

來源：《珠寶之星》77 期

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