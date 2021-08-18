CARTIER 百年經典，重塑新生

卡地亞成立百年多來，奠基於深厚工藝和設計基礎，創造世人所熟悉的各種經典作品。無論是美洲豹、水果錦囊…，都用美麗的面容震懾人心。而時至今日，這些經典仍然不斷的進化，煥發出新的面容。

卡地亞 [SUR]NATUREL 系列 Hemis 以抽象方式呈現經典美洲豹主題。

皇帝的珠寶商

1847 年，Louis-François Cartier 在 28 歲時自其師傅 Adolphe Picard 手上接下其創立的珠寶工坊，並同時創立了屬於自己的品牌，從此被譽為「皇帝的珠寶商」的卡地亞 CARTIER 正式在世界舞台上登場，開創延續百餘年的傳奇故事。

溫莎公爵夫人曾配戴的藍寶石美洲豹胸針。

卡地亞由 Louis-François 創立，由其子 Alfred Cartier 接手後，慢慢的在法國奠定了良好的聲譽，在上流社會裡頗受歡迎。而 Alfred 的三個兒子 Louis Cartier、Pierre Cartier 與 Jacques Cartier 接手後，更進一步把卡地亞的地位提升。三兄弟在品牌裡分別負責了不一樣的業務，長子 Louis 負責執掌巴黎地區的業務，而 Jacques 則在 1902 年前往倫敦，在僅僅兩年之內，便從英國皇室手上拿到了委任證明，為皇室經手珠寶設計並打造美麗的作品。而 Pierre 則遠渡重洋前往紐約地區發展，建立旗艦店。在三兄弟齊心協力下，卡地亞慢慢地成為世界馳名的珠寶品牌，對整個世界的珠寶美學產生深厚的影響，並不停創作，打造各種代表性的經典作品。

卡地亞的美洲豹意象首度出現於 1914 年，Louis Cartier 所創作的的珠寶腕錶。

不斷誕生的經典之作

在三兄弟執掌的期間，卡地亞陸陸續續打造出直至今日仍然深受大眾歡迎的頂級珠寶系列。在 Jacques 於 1911 年時造訪印度，被當地刻有花卉圖紋的紅寶石、藍寶石與祖母綠寶石回到巴黎，工匠們便擷取了這些寶石當中的東方風格，開始嘗試在貴重的彩色寶石上面進行雕刻，並成功創造出如繽紛果實般的「水果錦囊」（Tutti Frutti）系列。紅色、藍色與綠色三種顏色交織，充滿神秘色彩的珠寶刻紋圖騰，在貴金屬上宛若枝葉、莓果、花卉，綻放著自然奔放、豐沛生命力。而直到今日，卡地亞仍持續每年創作新的水果錦囊系列作品，成了極具辨識度的頂級珠寶系列。

卡地亞美洲豹手環，以黑、白雙色碧玉雕琢而成，鑲嵌鑲嵌祖母綠與鑽石。

自然萬物愛的日常

在 1914 年，Louis Cartier 利用抽象手法、創作了一枚有著美洲豹紋路裝飾的珠寶腕錶，開啟了卡地亞與美洲豹的深厚緣分；而一直要到 1933 年，被稱為「美洲豹女士」的貞．杜桑（Jeanne Toussaint）接任頂級珠寶部門創意總監後，開始著手以她深愛的貓科動物進行創作，打造一件一件形象具體、活靈活現的美洲豹珠寶作品，從此之後，美洲豹成為卡地亞的象徵性圖騰。

卡地亞 [SUR]NATUREL 系列 Opheis 項鍊蜿蜒的線條展現了蛇類身軀的美感。

在動物以外，卡地亞也擷取自然界的植物花卉美態來創造珠寶作品。於工匠巧手下，蘭花、仙人掌、薊花、雪絨花等植物，呈現獨一無二的姿態樣貌，令人耳目一新。此外，Louis Cartier 也採納幾何造型與簡約線條、全新材質組合和色彩對比，以及風格化演繹和抽象手法，刻畫鮮明且充滿動感的線條，攫獲眾人目光。

卡地亞 LOVE 系列玫瑰金手環。

而卡地亞不斷地推陳出新，創造許多適合日常生活佩戴的珠寶，像是將日常生活常見事物轉化為珠寶作品的 Juste un Clou 系列、Écrou de Cartier 系列，或是將情人緊緊牽繫在一起的 LOVE 系列… 陪伴著都會男女生活的每一片刻。

卡地亞 Tutti Frutti 水果錦囊 Mahabali 項鍊。

經典主題轉化重生

在每一年的頂級珠寶系列，卡地亞總能推陳出新，用嶄新的角度和概念刷新珠寶愛好者的視野。今年，卡地亞推出 [SUR]NATUREL 系列頂級珠寶，將品牌既有的動物、植物或其他自然主題，以全新的抽象概念來進行新的詮釋。

卡地亞 Caressed'Orchidées 頂級珠寶蘭花白金戒指。

以卡地亞代表性的美洲豹主題作品來說，在 [SUR]NATUREL 系列 Hemis 項鍊上出現全新的風貌。設計師將色彩濃烈的蛋白石隨意的編排於鉑金材質之上，環繞著 71.08 克拉重的枕形紫鋰輝石，蛋白石上藍色、紫灰色與黑色的核心閃出如霓虹般的光點，象徵著美洲豹身上的醒目紋路，又讓人聯想到河流旁散落的天然鵝卵石，而用上「珍珠魚皮」工法鑲嵌於上的美麗鑽石，讓項鍊更加閃耀，層次更加豐富。Opheis 項鍊，則用祖母綠、縞瑪瑙、鑽石作為主體素材，貴金屬雕刻而成的線條優雅盤旋，像是蛇類動物靈巧的活動留下的軌跡，而寶石排列出的層次，則是蛇類身上的斑紋、鱗片。

卡地亞 [SUR]NATUREL 系列 Tillandsia 耳環。

從百年前開始，卡地亞便不停自周圍的自然環境取材，忠實呈現萬物的風貌，與千變萬化的美麗；而到了 [SUR]NATUREL 頂級珠寶，卡地亞更臻藝術之境般的將品牌對自然的熱愛以擅長的抽象概念展示出來。截然不同於以往的創新手法，彷彿讓一切都重獲新生。

卡地亞 PanthèreTropicale 珠寶腕錶，大膽將美洲豹意象與來自海洋的珊瑚連結於一體。

來源：《珠寶之星》77 期

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