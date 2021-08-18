CHAUMET 孕育於自然的華貴尊榮

1780 年，CHAUMET 在巴黎成立，並且很快地以其獨特美學所創作的華麗冠冕、頂級珠寶得到約瑟芬皇后的青睞，成為其御用的珠寶品牌。從此之後，CHAUMET 就與法國歷史發展緊密相連，將這段美好的緣分延續至今。

CHAUMET《Perspectives de Chaumet》系列 Lacis 18K 白金頭飾。

法國皇室御用珠寶

CHAUMET 成立於 1780 年的法國巴黎芳登廣場成立，創辦人 Marie-Étienne Nitot 將出色的珠寶工藝，用於創作華麗的冠冕、璀璨的頂級珠寶，以及巧妙融合製錶技藝的精彩腕錶作品在法國打響名號，甚至引起當時的約瑟芬皇后的注意。很快的，約瑟芬皇后便深深愛上其各式各樣的創作，將其指定為自己御用的珠寶品牌。隨後，Nitot 接下大量來自皇室的訂單，自此成了全歐洲知名的珠寶商。

CHAUMET Hortensia Aube Rosée 系列 18K 玫瑰金耳環。

隨著拿破崙帝國的崩解，繼承者開始致力於創作浪漫、華麗的珠寶作品，延續義大利文藝復興時期以及十七世紀流行於法國的裝飾藝術風格。到了 1853 年，巴黎開始回歸輝煌浪漫的生活氣氛，貴族們再度開始追求紙醉金迷的生活，世家也在這樣的氛圍下，創作許多裝飾華麗的宴會用珠寶配件。

CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale 系列 18K 白金項鏈。

1885 年，Joseph Chaumet 開始加入世家創作團隊，他將以往的自然風格再次發揚光大，打造如枝狀頭飾、冠冕等作品，在當時蔚為風潮，成了上流社會的象徵。一直到 1910 年代，由於旅遊盛行，促使東西方文化交流，來自印度的東方風格深深地影響到歐洲美學觀點，CHAUMET 也因此開始製作充滿東方神秘色彩的珠寶。經過 1920 年代裝飾藝術的風行，到 1930 年代由古典過渡到現代風格，直至今日，CHAUMET 始終走在美學流行的尖端，將古典珠寶風格不斷的改造進化成當代最受歡迎的風格，引領著珠寶創作者們不停前行。

CHAUMET 野薔薇與茉莉花冠冕，約 1830 年創作。

永遠的繆思約瑟芬皇后

CHAUMET 在超過 240 年的發展中，奠定深厚的工藝基礎，而始終為了珠寶佩戴者創造多樣化琳瑯滿目的選擇，當中不脫幾項最具代表性的作品。其中，最為人所知的或許是 Joséphine 系列。以約瑟芬皇后做為永遠的繆思，此系列將 CHAUMET 擅長的優雅線條、輕盈的雍容華貴展露無遺，無論是訂情用的婚戒，華麗燦爛的套鍊、冠冕，典雅的設計融入現代化的修飾，跨越時空的讓我們欣賞到當年約瑟芬皇后脫俗獨到的美學眼光。自然主義風格是 CHAUMET 另一項摯愛。CHAUMET 以花園的概念，呈現許多環繞著自然主題而生的美麗珠寶。在這座花園中，盛開的繡球花鮮嫩妖撓的迎接訪客到來，與在花間飛舞的蜜蜂們一起進入色彩繽紛絢麗的世界，在隨風搖曳的麥穗間探索。

CHAUMET Jeux de Liens 18K 玫瑰金耳環。

CHAUMET 透過精巧的工法和洗鍊的設計，用象徵性的手法將人與人之間的情愛緣分緊密連接。Liens 系列珠寶以「連結」命名，交叉的圖樣代表兩人命運的交會，彼此越拉越近，最終不可分開。

CHAUMET Liens Séduction 18K 玫瑰金手鐲。

築意萬象創建新意

2020 年，CHAUMET 再度推出嶄新的頂級珠寶系列《Perspective de Chaumet 築藝萬象》。在過去，CHAUMET 總以世界萬物中取得創作的靈感，包括自然主義、文化、歷史背景等做為不同的創意發想。延續到今年，CHAUMET 接續以往，在與人類文明緊密接合的建築美學裡尋找新的創作主軸，賦予頂級珠寶新的面容。

在新的珠寶作品裡，充分的反映過往人類歷史文明建築風格沿革演變，包含文藝復興到當代解構主義，再到俄國建構主義， Bauhaus（包浩斯）主義和義大利未來主義。這些建築風格的演進，是人類歷史文明、當代美學不斷演化交織而成，直至今日仍深深影響新一代建築師們看待世界的眼光。

CHAUMET《Perspectives de Chaumet》系列 Lacis 18K 白金項鏈，鑲嵌一顆約 21.93 克拉梨形切割紅碧璽。



CHAUMET 利用傳承兩百多年的工藝，仔細研磨、拋光、雕琢每一寸貴金屬，並將非凡珍稀的繽紛珠寶，諸如哥倫比亞祖母綠、緬甸藍寶石、澳洲蛋白石等鑲嵌其上，將經過解構後的建築概念線條以截然不同的抽象風貌展示於世人面前。於是我們看到經過琢磨後的金屬呈現自然蜿蜒的美麗曲線，環繞寶石讓其如懸浮般輕盈、通透，煥發炫目光芒。世家更以其擅長的自然主義風格，於這些取材自建築物線條的作品上雕琢出藤蔓、花卉的紋路，讓古典的傳承以及現代藝術概念完美結合，創造全新美感。

CHAUMET《Perspectives de Chaumet》系列 Labyrinthe 玫瑰金胸針。

來源：《珠寶之星》77 期

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