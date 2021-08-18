〈大樹拚展店〉店鋪選擇多 全年展店數將超標

連鎖藥局大樹 (6469-TW) 董事長鄭明龍表示，國內疫情再度爆發、內需市場緊縮，不過也讓新展店選擇更多、店面取得相對容易，預期全年展店目標將優於預期、超過 40 家。

鄭明龍解釋，由於國內防疫指標升級，許多餐飲業、服務業等實體店鋪不敵疫情壓力退出市場，此現象也讓公司有更多機會尋找物件，取得據點也較往年容易。

大樹今年目標將展 40 家新門市，包括 20 家中大型委託直營店與 20 家加盟店，截至今年上半年已開設 17 家，預期今年展店目標將達陣，並優於預期，新門市也將均勻分布在全台。

大樹今年啟動新五年計畫並祭出四跨策略，包括跨平台、跨品牌、跨產業與跨海外，其中，跨產業方面鎖定寵物商機，預計下 (9) 月將在桃園開設首家寵物店、10 月會開第二家，目標年底前設立三家寵物店。

據了解，雖然寵物店規模、單店成本費用都較藥局大，不過商品種類更多元，預期單一門市營運約半年，有機會開始獲利。

跨海部分，大樹除與日本連鎖藥局 SUGI 藥局合作外，赴中國開設藥局計畫也逐步明朗，由於中國藥局期望能引進自費藥局經營策略，目前已與合作夥伴討論商業模式，預計明年展新店。