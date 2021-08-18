〈明基材法說〉擴大非偏光布局 不排除擴廠、啟動併購

偏光板廠明基材 (8215-TW) 近年持續提升產線效率、優化產品組合，並擴大布局電池隔離膜等非偏光板業務，法人關心未來產能、布局計畫，對此，董事長暨執行長陳建志今 (18) 日回應，現階段將持續透過去瓶頸提升產能，並不排除進行擴產，也透露有合併與收購 (M&A) 規劃。

陳建志表示，明基材不單是偏光板公司而是材料公司，擁有材料技術、人才，也透過材料角度，將營運觸角伸入醫療、光學材料、電池隔離膜等領域，現階段也不排除透過併購再擴大營運版圖，但未透露相關標的。

明基材也搭上電動車熱潮，陳建志指出，將持續投資電池隔離膜，並視電動車市場需求、趨勢，適度規劃擴充產能，現階段以產線去瓶頸為主，也評估蓋一座新廠，至少需花一年時間。

目前明基材電池隔離膜主要供貨給日系車廠的油電混和車，以及中國、泰國等地大巴及電動船，陳建志表示，日本第二個車廠客戶正在驗證中，待通過認證後就可望出貨貢獻營收，看好電池隔離膜需求將穩健成長，且客戶掌握度高。

陳建志補充，明基材電池隔離膜屬於三層隔膜，相較同業在安全性更具優勢，也計畫進一步打入純電動車市場，但現階段仍有成本、儲能挑戰待克服。